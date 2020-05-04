Італія послаблює карантин. Мільйони людей повернуться на роботу
Італія, одна з найбільш уражених пандемією країн, з понеділка запроваджує часткове послаблення карантину.
Італійцям дозволять вільно пересуватися в межах регіонів, відвідувати родичів, гуляти в парках та замовляти їжу на виніс у ресторанах, займатися спортом на вулиці.
Також прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте анонсував повернення мільйонів людей до роботи.
"Понад 4 мільйони людей повернуться на роботу. Вони будуть використовувати громадський транспорт. Багато компаній і заводів відновлять роботу", - заявив очільник уряду.
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В основному йдеться про компанії, орієнтовані на експорт. Відновлять роботу, зокрема, автопромисловість і найбільші італійські модні бренди.
Анонсуючи пом'якшення обмежень, Джузеппе Конте також закликав італійців не втрачати пильність, аби країна не стикнулася зі ще однією хвилею захворювання.
"Майбутнє нашої країни - в наших руках", - заявив прем'єр.
Близько двох місяців тому Італія стала першою країною у світі, яка запровадила на своїй території загальнонаціональний карантин.
Наразі ж там фіксують стабільне зниження рівня смертності. За добу в Італії через коронавірус померли 174 людини - це найнижчий показник за останні вісім тижнів.
Такі ж тенденції прослідковується в Іспанії та Франції, де вже зменшується захворюваність на Covid-19.
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