Італія послаблює карантин. Мільйони людей повернуться на роботу

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Італія, одна з найбільш уражених пандемією країн, з понеділка запроваджує часткове послаблення карантину.

Італійцям дозволять вільно пересуватися в межах регіонів, відвідувати родичів, гуляти в парках та замовляти їжу на виніс у ресторанах, займатися спортом на вулиці.

Також прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте анонсував повернення мільйонів людей до роботи.

"Понад 4 мільйони людей повернуться на роботу. Вони будуть використовувати громадський транспорт. Багато компаній і заводів відновлять роботу", - заявив очільник уряду.

В основному йдеться про компанії, орієнтовані на експорт. Відновлять роботу, зокрема, автопромисловість і найбільші італійські модні бренди.

Анонсуючи пом'якшення обмежень, Джузеппе Конте також закликав італійців не втрачати пильність, аби країна не стикнулася зі ще однією хвилею захворювання.

"Майбутнє нашої країни - в наших руках", - заявив прем'єр.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Італійці тепер мають змогу займатися спортом на свіжому повітрі

Близько двох місяців тому Італія стала першою країною у світі, яка запровадила на своїй території загальнонаціональний карантин.

Наразі ж там фіксують стабільне зниження рівня смертності. За добу в Італії через коронавірус померли 174 людини - це найнижчий показник за останні вісім тижнів.

Такі ж тенденції прослідковується в Іспанії та Франції, де вже зменшується захворюваність на Covid-19.

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