Парки, сквери і перукарні: як уряд пом'якшить карантин

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Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в понеділок ухвалить рішення про пом'якшення карантину з 11 травня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, пом'якшення карантину не означає його повне скасування - частина обмежувальних заходів будуть продовжені до 22 травня. Далі влада спостерігатиме за тим, як розвиватиметься ситуація з поширенням хвороби.

З 11 травня, сказав Шмигаль, можна очікувати, зокрема, на:

відкриття парків, скверів, зон відпочинку

відкриття перукарень, салонів краси

роботу закладів харчування "на виніс", а також літніх майданчиків кафе й ресторанів

оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами.

Прем'єр також додав, що знімати обмеження треба поступово: "Передчасне або хаотичне послаблення карантину означатиме, що два місяці зусиль були даремними. Тому дуже важливо виходити з карантину правильно", - сказав Шмигаль.

Він додав, що в Україні спостерігається пік захворюваності, який прогнозувала влада, але ситуація є контрольованою.

"Ми рухаємося за оптимістичним сценарієм розвитку", - запевнив Шмигаль.

"Ризиковані пом'якшення"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання уряду зазначив, що карантин вже допоміг Україні не звалитися в пік захворюваності, коли медична система була б неспроможна надавати допомогу хворим.

"Це була головна мета карантину - не побачити в нас те, що ми бачили в інших країнах", - сказав Степанов.

За його словами, зменшення захворюваності на коронавірус в Україні поки не спостерігається, тому запропоновані пом'якшення є ризикованими, але необхідними для відновлення економіки.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що останнім часом поліція склала 10 тисяч протоколів про порушення карантину. Зокрема, за його словами, правоохоронці провели перевірку понад 160 будівельних супермаркетів - в тому числі тих, що входять до мережі "Епіцентр".

Упродовж карантину владу регулярно критикували через те, що магазини цієї мережі продовжували працювати з порушенням правил карантину.

Арсен Аваков запевнив, що влада зафіксувала ці порушення: "В торгових центрах були випадки, коли торгували меблями, предметами електроніки та іншими товарами, якими торгувати не можна. Тому буде відповідальність".

12 тисяч хворих

Станом на ранок 4 травня в Україні лабораторно підтвердили 12 331 випадок коронавірусної інфекції.

Загалом за час спалаху коронавірусу в Україні 303 людини померли, 1 619 пацієнтів одужали. Хворобу підтвердили, зокрема, у 829 дітей та 2 325 медиків.

Найбільше хворих - у Чернівецькій області (1 887), Києві (1535) та Івано-Франківській області (984).

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