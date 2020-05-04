Коронавірус: "ковідні пальці" та висипи, що збивають з пантелику лікарів
Як встановили іспанські лікарі, у деяких хворих, госпіталізованих з діагнозом Covid-19, виявили п'ять видів шкірних висипань.
Відповідно до клінічних спостережень іспанських медиків, ці симптоми, зокрема так звані "ковідні пальці", найчастіше з'являються у дітей або молодих людей і зберігаються на шкірі протягом декількох днів.
Висип часто є одним із симптомів вірусних захворювань. Найбільш наочний приклад - вітряна віспа, яку супроводжує поява на тілі везикул (пухирців). Однак іспанських лікарів здивувала різноманітність видів висипів при Covid-19.
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Наразі шкірні висипи не включені до переліку симптомів коронавірусної інфекції.
Проте, останнім часом надходило багато повідомлень про "ковідні пальці" - червоні висипи між пальців ніг, які бувають у деяких пацієнтів навіть за відсутності будь-яких інших симптомів.
Однак, як каже керівник дослідницької групи лікарів Ігнасіо Гарсія-Довал, найбільш поширеним видом висипу є макулопапульозні висипання (які зазвичай виникають при захворюванні на кір) у вигляді маленьких червоних горбків, плоских або опуклих, вони найчастіше з'являються на торсі.
"Дуже дивно спостерігати кілька різновидів висипу, причому деякі з них досить своєрідні, - сказав доктор Гарсія-Довал в інтерв'ю ВВС. - Висипання зазвичай з'являються пізніше, вже після респіраторних симптомів цього захворювання, тому це не дуже хороший метод діагностики пацієнтів".
Усі пацієнти, про яких йдеться у дослідженні, були госпіталізовані і мали респіраторні симптоми.
Експертну оцінку цього дослідження вже опублікували цього тижня у Британському журналі дерматології.
В межах цього дослідження іспанські дерматологи описали шкірні висипання, які вони спостерігали у хворих на коронавірусну інфекцію протягом двох попередніх тижнів. Усього вивчили 375 випадків.
Виявили п'ять різновидів висипу:
- Несиметричні плями, схожі на результат обмороження, на руках і ногах, часом болючі і викликають свербіж. В основному зустрічаються у молодих пацієнтів з легким перебігом хвороби, з'являються на пізніх стадіях і тривають приблизно 12 днів. Помічені у 19% випадків.
- Вогнищеві висипання у вигляді маленьких пухирців, які можуть викликати свербіж, розташовані на торсі та верхніх і нижніх кінцівках. Виникають до появи будь-яких інших симптомів і відзначені у 9% випадків у пацієнтів середнього віку; зберігаються протягом 10 днів.
- Вогнищеві висипання, схожі на кропив'янку, білого або рожевого кольору, часто сверблять. Відзначені у 19% випадків, в основному на торсі, але бувають і на долонях.
- Макулопапульозні висипання у вигляді невеликих, плоских або опуклих пухирів, які спостерігалися у 47% випадків. Ці висипання зберігаються близько тижня і з'являються одночасно з іншими симптомами, однак найчастіше супроводжують тяжкий перебіг хвороби.
- Поява на шкірі судинної червоно-синьої сітки або ознак некрозу шкіри відзначили у 6% пацієнтів, переважно літнього віку з важким перебігом хвороби.
Водночас фахівці відзначають, що висип може мати різне походження і його важко класифікувати, не маючи відповідного досвіду і знань.
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"Важливість цього дослідження не в тому, щоб допомогти людям самим діагностувати у себе (Covid-19. - Ред.), а в тому, щоб допомогти нам краще зрозуміти, як цей вірус може впливати на здоров'я людей", - каже президентка Асоціації британських дерматологів докторка Рут Мерфі.
Як зазначає доктор Майкл Гед з Саутгемптонського університету, висипи дуже часто супроводжують багато вірусних інфекцій, зокрема пневмонію.
"У випадку з Covid-19 висип і шкірні виразки були присутні у певного відсотка госпіталізованих пацієнтів. Ми поки що не знаємо, наскільки одне пов'язане з іншим, або чому, наприклад, ці шкірні запалення в одних хворих з'являються, а в інших ні", - каже лікар.
Американська академія дерматології також укладає свій перелік шкірних симптомів, які спостерігають у пацієнтів з коронавірусною інфекцією.
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