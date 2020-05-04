Копирайт изображения COVID-piel study Image caption "Ковідні пальці" схожі на наслідки обмороження

Як встановили іспанські лікарі, у деяких хворих, госпіталізованих з діагнозом Covid-19, виявили п'ять видів шкірних висипань.

Відповідно до клінічних спостережень іспанських медиків, ці симптоми, зокрема так звані "ковідні пальці", найчастіше з'являються у дітей або молодих людей і зберігаються на шкірі протягом декількох днів.

Висип часто є одним із симптомів вірусних захворювань. Найбільш наочний приклад - вітряна віспа, яку супроводжує поява на тілі везикул (пухирців). Однак іспанських лікарів здивувала різноманітність видів висипів при Covid-19.

Наразі шкірні висипи не включені до переліку симптомів коронавірусної інфекції.

Проте, останнім часом надходило багато повідомлень про "ковідні пальці" - червоні висипи між пальців ніг, які бувають у деяких пацієнтів навіть за відсутності будь-яких інших симптомів.

Однак, як каже керівник дослідницької групи лікарів Ігнасіо Гарсія-Довал, найбільш поширеним видом висипу є макулопапульозні висипання (які зазвичай виникають при захворюванні на кір) у вигляді маленьких червоних горбків, плоских або опуклих, вони найчастіше з'являються на торсі.

"Дуже дивно спостерігати кілька різновидів висипу, причому деякі з них досить своєрідні, - сказав доктор Гарсія-Довал в інтерв'ю ВВС. - Висипання зазвичай з'являються пізніше, вже після респіраторних симптомів цього захворювання, тому це не дуже хороший метод діагностики пацієнтів".

Копирайт изображения COVID-piel study Image caption Під час дослідження сип виявили майже в половини пацієнтів

Усі пацієнти, про яких йдеться у дослідженні, були госпіталізовані і мали респіраторні симптоми.

Експертну оцінку цього дослідження вже опублікували цього тижня у Британському журналі дерматології.

В межах цього дослідження іспанські дерматологи описали шкірні висипання, які вони спостерігали у хворих на коронавірусну інфекцію протягом двох попередніх тижнів. Усього вивчили 375 випадків.

Виявили п'ять різновидів висипу:

Несиметричні плями, схожі на результат обмороження, на руках і ногах, часом болючі і викликають свербіж. В основному зустрічаються у молодих пацієнтів з легким перебігом хвороби, з'являються на пізніх стадіях і тривають приблизно 12 днів. Помічені у 19% випадків.

Вогнищеві висипання у вигляді маленьких пухирців, які можуть викликати свербіж, розташовані на торсі та верхніх і нижніх кінцівках. Виникають до появи будь-яких інших симптомів і відзначені у 9% випадків у пацієнтів середнього віку; зберігаються протягом 10 днів.

Вогнищеві висипання, схожі на кропив'янку, білого або рожевого кольору, часто сверблять. Відзначені у 19% випадків, в основному на торсі, але бувають і на долонях.

Макулопапульозні висипання у вигляді невеликих, плоских або опуклих пухирів, які спостерігалися у 47% випадків. Ці висипання зберігаються близько тижня і з'являються одночасно з іншими симптомами, однак найчастіше супроводжують тяжкий перебіг хвороби.

Поява на шкірі судинної червоно-синьої сітки або ознак некрозу шкіри відзначили у 6% пацієнтів, переважно літнього віку з важким перебігом хвороби.

Водночас фахівці відзначають, що висип може мати різне походження і його важко класифікувати, не маючи відповідного досвіду і знань.

"Важливість цього дослідження не в тому, щоб допомогти людям самим діагностувати у себе (Covid-19. - Ред.), а в тому, щоб допомогти нам краще зрозуміти, як цей вірус може впливати на здоров'я людей", - каже президентка Асоціації британських дерматологів докторка Рут Мерфі.

Як зазначає доктор Майкл Гед з Саутгемптонського університету, висипи дуже часто супроводжують багато вірусних інфекцій, зокрема пневмонію.

"У випадку з Covid-19 висип і шкірні виразки були присутні у певного відсотка госпіталізованих пацієнтів. Ми поки що не знаємо, наскільки одне пов'язане з іншим, або чому, наприклад, ці шкірні запалення в одних хворих з'являються, а в інших ні", - каже лікар.

Американська академія дерматології також укладає свій перелік шкірних симптомів, які спостерігають у пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

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