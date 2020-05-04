Медична галузь за крок від коми - Зеленський критикує медреформу і вимагає змін

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Президент Зеленський розкритикував медичну реформу і закликав міністра охорони здоров'я та депутатів негайно робити зміни.

Раніше колишня міністр охорони здоров'я Уляна Супрун вже відповідала на критику нової влади щодо медреформи.

"Буде не реформа, а диверсія"

"Повірте, від початку коронавірусу як ніхто інший я бачу, що наша медична галузь не просто вразлива, а фактично перебуває за крок від коми", - заявив глава держави під час відеозвернення у понеділок.

За словами Зеленського, він отримує кардинально різні оцінки медреформи: "Одні запевняють, що реформа - панацея, інші - що це смерть".

Утім, за його словами, в реформі вже багато помилок, які треба виправляти.

"Через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні по Україні. Майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році", - аргументує президент.

"Чому за інсульт та інфаркт сума на папері як мінімум удвічі менша від реальної вартості?" - запитує Володимир Зеленський.

Він відзначив, що обласні дитячі лікарні недоотримають майже 200 мільйонів гривень, а більшість протитуберкульозних лікарень і диспансерів - на межі закриття.

"Я не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон і було катастрофічне зростання дитячої смертності. Або щоб у найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Ми не можемо всього цього допустити, бо інакше це буде називатися не реформа, а диверсія", - наголосив президент.

Тому він закликав міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих проблем: "Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення".

Дискусії навколо реформи

Медична реформа - питання, про яке Володимир Зеленський та його команда вже давно заочно дискутують з колишньою міністром охорони здоров'я Уляною Супрун.

У квітні вона відповідала у Facebook на цю критику.

"Так, дійсно. Нам дісталась у спадок стара совєцька медична система, у якій десятиліттями декларативно проголошувалося здоров'я громадян найвищою цінністю держави. Натомість в реальності ця система стала плацдармом для збагачення визначених каст видатних лікарів, медичних феодалів та фармацевтичної мафії", - писала вона.

"Старт з нуля з приходом кожного нового міністра — одна з причин, чому нічого роками не змінювалося. Лише у 2016 році ми почали поступово втілювати зміни і фактично з нуля будувати нову систему охорони здоров'я", - додала вона.

Водночас змінити підходи до лікування, наприклад туберкульозу, в Україні намагаються вже давно - задовго до появи в українській політиці Уляни Супрун.

Програму реформування протитуберкульозних закладів Верховна Рада ухвалила ще у 2012 році.

Розгалужену систему тубдиспансерів, де пацієнтів лікують сотні днів, хотіли реорганізувати і в уряді Олексія Гончарука, коли ухвалили нову концепцію розвитку системи протитуберкульозної допомоги.

У ній йшлося про реорганізацію системи тубдиспансерів, їх злиття в один-два базові заклади на рівні області, де хворі можуть лікуватися у стаціонарі. Решту - перевести на амбулаторне у поліклініки і кабінети фтизіатрів.

Тому фактично зараз президент Зеленський критикує зміни, які запланували в уряді Гончарука.

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