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У понеділок Кабінет Міністрів дозволив частину планових операцій, які були заборонені з березня через пандемію коронавірусу.

Зокрема дозволили "надання медичної допомоги" у регіонах, де лікарні, призначені для госпіталізації людей з Covid-19, заповнені менше, ніж наполовину.

Крім того, дозволили операції при ускладнених пологах і вагітності, медичну допомогу для породілль і новонароджених, операції для онкохворих у спеціалізованих відділеннях лікарень і паліативну допомогу у стаціонарних умовах.

Ще уряд дозволив "проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації та планових операцій, якщо внаслідок їхнього перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя".

Водночас всі пацієнти, яким робитимуть планові операції, муситимуть пройти обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус.

Не повне скасування

У понеділок уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про пом'якшення карантину з 11 травня.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, пом'якшення не означає його повне скасування карантину - частина обмежень продовжать до 22 травня.

А далі уряд слідкуватиме за тим, як розвиватиметься ситуація з поширенням Covid-19.

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