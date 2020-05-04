Карантин продовжили, але послабили. Випуск новин
У випуску 4 травня:
- Що можна буде робити українцям вже з наступного тижня? І чого чекати в майбутньому?
- Росія б'є рекорди із захворюваності на Covid-19. Лікарні переповнені, а коронавірусну хворобу лікують пластичні хірурги.
- Італія послаблює карантин, відтепер там можна подорожувати між містами і замовляти їжу на виніс. Понад 4 мільйони людей повертаються на роботу.
- І чи можна заразитися коронавірусом повторно? Скільки триває імунітет?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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