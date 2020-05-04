Карантин продовжили, але послабили. Випуск новин

  • 4 травня 2020

У випуску 4 травня:

  • Що можна буде робити українцям вже з наступного тижня? І чого чекати в майбутньому?
  • Росія б'є рекорди із захворюваності на Covid-19. Лікарні переповнені, а коронавірусну хворобу лікують пластичні хірурги.
  • Італія послаблює карантин, відтепер там можна подорожувати між містами і замовляти їжу на виніс. Понад 4 мільйони людей повертаються на роботу.
  • І чи можна заразитися коронавірусом повторно? Скільки триває імунітет?

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!

Новини на цю ж тему