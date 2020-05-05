"Ущелина смерті". Правозахисники показали, куди "Ісламська держава" скидала тіла людей

Копирайт изображения Human Rights Watch

Як стало відомо міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch, бойовики "Ісламської держави" скидали тіла захоплених або викрадених ними людей в глибоку ущелину на північному сході Сирії.

Правозахисники провели власне розслідування після того, як у 2014 році вони отримали відеозапис, на якому видно, як джихадисти скидали тіла в ущелину. Як з'ясувалося, йдеться про ущелину Аль-Хута, глибина якої складає 50 метрів.

Як зазначають у Human Rights Watch, її таким же чином використовували й пізніше, під час правління "Ісламської держави" в цьому регіоні.

Правозахисники наразі виступають за те, аби місцева влада взяла ущелину під свій контроль, дістала звідти людські останки й зберегли докази для подальшого судового розгляду.

Загалом на території Сирії в районах, що контролювалися бойовиками "ІД", виявлено вже понад 20 місць масових поховань, в яких покояться тисячі тіл.

Серед зниклих безвісти - політичні активісти, працівники гуманітарних організацій, журналісти і просто люди, які чимось не догодили джихадистам.

В якийсь момент "ІД" контролювала територію площею 88 тисяч квадратних кілометрів, на якій проживали майже 8 мільйонів людей.

Ущелина Аль-Хута, розташована у 85 кілометрах від Ракки, колишньої столиці "Ісламської держави", - це надзвичайно живописна місцевість. Проте в період між 2013 і 2016 роками вона, за словами працівниці Human Rights Watch Сари Каялі, перетворилася на "місце жаху".

"Розповісти про те, що відбувалося тут і в місцях інших масових поховань просто необхідно, якщо ми хочемо з'ясувати долю тисяч людей, вбитих бойовиками, і домогтися, щоб вони за це відповіли", - додає пані Каялі.

У звіті Human Rights Watch йдеться, що місцеві жителі пам'ятають, як бойовики погрожували людям, що скинуть їх в ущелину Аль-Хута. Деякі твердять, що навіть бачили на краю ущелини людські тіла.

На відеозаписі, який у 2014 році поширили самі бойовики "ІД", джихадисти скидають в ущелину тіла двох людей, вбитих без суду і слідства.

У 2018 році Human Rights Watch запустила над ущелиною безпілотник, який виявив шість тіл, що плавають на дні. Проте зі стану цих тіл, в організації дійшли висновку, що їх скинули в ущелину вже після того, як "ІД" втратила контроль над цим регіоном.

Геологічні й топографічні карти свідчать про те, що ущелина набагато глибша, ніж зміг "побачити" безпілотник, тому під водою може перебувати набагато більше тіл.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!