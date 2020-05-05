Розвідки західних країн - про те, чи приховував Китай правду про коронавірус

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китай від самого початку пандемії підозрюють в тому, що він багато чого приховує. Пекін усі звинувачення відкидає

Розвідки п'яти англомовних країн у спільному звіті стверджують, що Китай навмисно приховував і знищував надважливі дані про новий коронавірус. Про це повідомляє австралійська газета Sunday Telegraph, яка каже, що в її розпорядженні є копія звіту.

Офіційних підтверджень цієї інформації поки що немає, але виступ австралійської газети в будь-якому разі став черговим залпом в інформаційній війні між Заходом і Китаєм.

Як повідомляє Sunday Telegraph, розвідувальний альянс "П'ять очей" (Five Eyes) - об'єднання розвідок США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії - у своєму звіті, викладеному на 15 сторінках, пише, що китайська влада навмисно приховувала інформацію про коронавірус і поставила інші країни під загрозу.

В документі, за інформацією видання, йдеться, що влада КНР змушувала мовчати місцевих лікарів, які намагалися повідомити світу правду про небезпеки, знищувала сліди лабораторних експериментів і відмовлялася надати зразки іноземним вченим, які працювали над розробкою вакцини.

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Президент і держсекретар США раніше вже звинувачували Китай у тому, що вірус нібито був створений в лабораторії уханського Інституту вірусології. Роздуми про це з'являються в міжнародній пресі від самого початку пандемії.

Проте в доповіді "П'яти очей", за даними Sunday Telegraph, прямих звинувачень в тому, що вірус був створений саме в китайській лабораторії немає. Там лише перераховуються деякі обставини й підозри, що потребують подальшої перевірки.

Офіційний Китай рішуче відкидає всі звинувачення як у приховуванні інформації, так і в тому, що коронавірус був створений людиною.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відмовився коментувати публікацію Sunday Telegraph.

"Я щодня отримую зведення розвідки зі всього світу. Я не коментую конкретні зведення і не розповідаю, що я бачив і чого не бачив. Це було б неправильно", - сказав Воллес в радіоефірі BBC.

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Президент США Дональд Трамп 30 квітня, відповідаючи на запитання журналіста, чи бачив він свідчення того, що джерелом коронавірусу був Інститут вірусології в Китаї відповів: "Так, так, я дійсно їх бачив". Але одразу ж відмовився розповідати будь-які подробиці й почав туманно міркувати про можливі помилки, яких припустився Китай.

Між тим апарат директора Національної розвідки США того ж дня заявив, що американські спецслужби підтримують думку більшості вчених щодо природного, а не штучного походження вірусу.

Водночас розвідка США пообіцяла дослідити усі розвідувальні дані й нову інформацію, щоб встановити, спалах коронавірусу виник через контакт людини з зараженою твариною чи через інцидент в лабораторії в Ухані.

Держсекретар США Майк Помпео в неділю під час виступу на телеканалі ABC заявив, що в США є "значна кількість доказів того, що джерелом вірусу була китайська лабораторія".

Водночас, коли журналіст нагадав Помпео про заяву Національної розвідки, в якій йшлося про природне походження вірусу, той відповів: "Так, правильно. Я з цим згоден".

Британська газета Telegraph у понеділок з посиланням на джерело в MI6 повідомило, що британська розвідка вже давно доповідала уряду про приховування Китаєм масштабів і обставин спалаху Covid-19.

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