Коронавірус в Україні: найменше нових хворих за два тижні

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Станом на ранок 5 травня в Україні лабораторно підтвердили 12 697 випадків коронавірусної інфекції.

За добу додалося 366 нових випадків, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я. Серед них - 26 дітей і 92 медичних працівника. 100 людей госпіталізували.

Від учора 256 пацієнтів одужали, 13 людей з симтомами Covid-19 померли. Більшість із них мали супутні хронічні заховрювання, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Чернівецькій (61) і Одеській областях (42), а також у місті Києві (48).

Загалом за час спалаху коронавірусу в Україні 316 людей померли, 1 875 пацієнтів одужали. Хворобу підтверджено, зокрема, у 881 дітей та 2 479 медиків.

Найбільше хворих - у Чернівецькій області (1 948), Києві (1 583) та Івано-Франківській області (1 015).

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Тим часом у світі станом на ранок 5 травня квітня виявили вже понад 3,5 мільйона випадків коронавірусу.

Лідирують за кількістю зафіксованих випадків США (понад 1,1 мільйона), Іспанія (218 тисяч) та Італія (211 тисяч).

Найбільше смертей зареєстрували у США (понад 68 тисяч померлих), Італії (29 тисяча) і Великій Британії (28 тисяч).

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