Копирайт изображения Getty Images Image caption Майкл Джордан і Денніс Родман святкують черговий титул "Чикаго Буллз"

Новий фільм "Останній танець", присвячений легендарному баскетболісту Майклу Джордану і його команді "Чикаго Буллз", став найпопулярнішим документальним фільмом в історії телеканалу ESPN.

Окрім того, за кількістю переглядів "Останній танець" обійшов документалку "Король тигрів" і наразі є найбільш затребуваною такою стрічкою у світі.

За даними компанії Parrot Analytics, фільм цього тижня також увійшов до топ-20 найпопулярніших програм на ТБ у світі.

Стрічка, знята телеканалом ESPN спільно з Netflix, переносить нас у 1990-і роки й розповідає про боротьбу "Чикаго Буллз" за свій шостий титул НБА. Багато кадрів, які потрапили у фільм, демонструються вперше.

Не виключено, що такий успіх - й наслідок пандемії, яка відібрала у глядачів в усьому світі можливість стежити за спортивними подіями наживо.

Але ця причина точно не єдина: "Останній танець" дає змогу ще раз поглянути на Майкла Джордана - одного з головних ідолів в історії спорту.

Ось кілька речей, про які ми дізналися з цього фільму.

Багато роботи задля успіху

Шестиразовий чемпіон НБА, п'ятиразовий володар нагороди "Найцінніший гравець НБА", дворазовий олімпійський чемпіон - про Джордана ми звикли говорити, як про найвидатнішого баскетболіста усіх часів. Але так було не завжди: щоб досягти успіху, йому довелося багато попрацювати.

По-перше, колись він не був найкращим баскетболістом навіть у своїй родині - його брат Ларрі в дитинстві вправлявся з м'ячем набагато краще. Працювати над собою Джордана змушував батько, який вирізнявся жорстким підходом до виховання сина.

"Якщо ви хочете, щоб Майкл показав найкраще, на що він здатен, просто скажіть йому, що він цього не зможе", - розповідає батько Джордана.

Копирайт изображения Getty Images

На другому курсі Джордан ще не потрапляв в університетську збірну, але це лише змушувало його працювати ще більше. Колишній помічник тренера збірної Університету Північної Кароліни Рой Вільямс згадує слова, які йому колись сказав Джордан: "Я покажу вам - ніхто ніколи не працював так важко, як працюю я".

Ставлення Джордана до роботи добре ілюструє і ще одна історія часів його другого сезону виступів за "Чикаго Буллз".

Після того, як Майкла визнали "Новачком року" в сезоні 1984/1985, він отримав серйозну травму ноги. Але не занепав духом і продовжив працювати над собою: "Коли я повернувся, мої м'язи були ще сильнішими, ніж до травми", - каже Джордан.

"Найкращий напарник"

В "Останньому танці" також згадується історія Скотті Піппена - ще однієї зірки "Чикаго Буллз".

"Коли люди говорять про Майкла Джордана, вони мають одразу ж згадувати й Скотті Піппена, - каже Джордан. - Це мій найкращий напарник з усіх".

Копирайт изображения Getty Images

Попри спортивні успіхи, йдеться у стрічці, Піппен мав далеко не найкращий контракт. Так, у сезоні 1997/1998 у "Чикаго Буллз" він посідав друге місце за кількістю набраних очків, підбирань та зіграних хвилин і перше - за кількістю асистів.

Але лише шостим у команді за зарплатою.

Відпочинок для Родмана

Можливо, ви знаєте Денніса Родмана - хоча б завдяки його дружбі з Північною Кореєю.

Але в 1990-х його знали як "поганого хлопчика" від баскетболу, відомого яскравими зачісками, екстравагантними вбранням і стосунками з Мадонною. Але, звісно, виділявся він і спортивними здобутками.

Як ми дізнаємося з "Останнього танцю", іноді він міг просто посеред сезону піти в відпустку і не повернутися з неї вчасно.

Тодішній тренер Філ Джексон якось відпустив Родмана на 48 годин, у Лас-Вегас. Майкл Джордан був проти.

"Філ, ти відпускаєш цього чувака у відпустку, ми його більше не побачимо. Ти відпускаєш його у Лас-Вегас, ми точно його не побачимо", - каже він у фільмі.

Копирайт изображения Getty Images

Результат - Родман у нічному клубі в Лас-Вегасі зі своєю тодішньою подружкою Кармен Електра. Через 48 годин в команду він так і не повернувся.

"Один факт про Денніса - він любив тікати, йому подобалося кудись ходити, відвідувати в клуби. Це не припинялося. Він був диким", - каже Кармен Електра.

Колишні напарники по команді так само погоджуються з тим, що аби отримати від Родмана найкращі результати, йому треба було давати можливість відпочити.

Колишній тренер Чак Дейлі говорить про Родмана так: "Ви не вдягаєте сідло на мустанга".

Інший тренер, Філ Джексон, називає Родмана білою вороною, яка поводить себе на противагу усім навколо.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!