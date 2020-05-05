"Перший випадок" коронавірусу в Європі міг бути ще у грудні

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Минулого року, ще 27 грудня, одному з пацієнтів у паризькій клініці діагностували пневмонію. Але насправді це був коронавірус, твердять лікарі.

Це означає, що вірус міг потрапити до Європи щонайменше на місяць раніше, ніж думали.

Лікар Ів Коен розповів французьким ЗМІ, що мазок, взятий тоді у хворого, нині перевірили на Covid-19, і тест виявився позитивним.

Пацієнт, який повністю одужав, твердить, що й гадки немає, де він міг підчепити вірус, оскільки не відвідував жоден із заражених регіонів.

Знати, хто і де був першим хворим, важливо для розуміння, як поширюється вірус.

Що ми знаємо про новий випадок?

Лікар Коен очолює відділення "швидкої" в одній з лікарень поблизу Парижа. Він твердить, що 43-річного пацієнта привезли із Бобіньї, що на північний захід від французької столиці.

У нього були усі симптоми, які пізніше назвуть головними ознаками коронавірусу, включно із сухим кашлем, ускладненим диханням та підвищеною температурою.

Його привезли до лікарні 27 грудня, за чотири дні до того, як офіс ВООЗ у Китаї був поінформований про випадки пневмонії невідомого походження, які почали фіксувати у Вухані.

Чоловік заявив ЗМІ, що нікуди не подорожував до хвороби.

Лікар Коен також повідомив, що двоє дітей цього пацієнта також важко перехворіли, але його дружина не мала жодних симптомів. Але, як зауважив лікар, жінка працювала у супермаркеті поблизу аеропорту Шарль де Голь і могла контактувати з людьми, які щойно прибули з Китаю.

За її словами, досить "часто пасажири заходять у супермаркет одразу після виходу з аеропорту, все ще з валізами".

"Ми припускаємо, що у неї був безсимптомний перебіг хвороби", - каже лікар Коен. Він твердить, що лікарі і надалі вивчатимуть цей випадок.

Чому це важливо?

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До цього часу три перші офіційно підтверджені випадки коронавірусу у Франції були зафіксовані 24 січня.

Із них двоє людей були з Китаю, звідки поширився коронавірус, а третій хворий був близьким родичем.

Те, що тепер виявлено новий випадок коронавірусу, означає, що хвороба потрапила Францією раніше, ніж вважали. А це може змінити розуміння того, як вона поширюється.

Раніше вважали, що перший випадок передачі коронавірусу від людини до людини стався у Німеччині, де чоловік заразився від хворих колег з Китаю, які перебували у Німеччині між 19 і 22 січня.

Нещодавно графік поширення коронавірусу переглянули і у Сполучених Штатах. Посмертний розтин хворого у Каліфорнії показав, що перша смерть, пов'язана з коронавірусом, сталася майже на місць раніше, ніж вважали до того.

Як знайшли нового "першого хворого"?

Лікар Коен розповів, що нещодавно став переглядати усі медичні карти пацієнтів із симптомами на грип за грудень 2019-січень 2020 року.

У 14 з таких пацієнтів були взяті мазки.

"Ми провели повторні тести мазків з носа пацієнтів, у яких на той час був інший діагноз, аби перевірити ці зразки на коронавірус", - пояснив він.

"Із 14 тестів один виявився позитивним. Ми провели тест повторно, аби переконатися, що помилки немає. Другий тест так само виявився позитивним."

Лікарі повідомили про це Національну агенцію з охорони здоров'я і закликали інших вірусологів провести повторні тести зразків пацієнтів на Covid-19 в інших лікарнях.

Деталі дослідження, проведеного французькими лікарями, будуть оприлюднені цього тижня у International Journal of Antimicrobial Agents.

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