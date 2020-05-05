Копирайт изображения GoFundMe Image caption Охоронець, якого застрелили у п'ятницю

Американку разом із чоловіком та сином обвинувачують у вбивстві охоронця, який не пустив до магазина її доньку без маски.

43-річного Келвіна Мунерліна застрелили у потилицю в п'ятницю в магазині Family Dollar у Флінті, штат Мічиган. Цей штат - один із найбільш постраждалих від пандемії.

Це сталося після того, як він не дозволив дочці 45-річної Шармель Тіг зайти в магазин без маски, які зобов'язала носити влада штату.

Її чоловіка, 44-річного Ларрі Тіга, а також 23-річного сина Рамонію Бішопа, обвинувачують у тому, що незабаром після цього вони зайшли до магазину і вбили пана Мунерліна.

Шармель Тіг заарештували, але двоє інших підозрюваних досі на свободі. Усіх трьох обвинувачують в умисному вбивстві першого ступеня з використанням вогнепальної зброї.

Ларрі Тіга також звинувачують у порушенні розпорядження губернатора, яке вимагає закривати обличчя всередині магазинів, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Їхній доньці звинувачень не висунули.

Як розповів прокурор округу Дженесі Девід Лейтон на пресконференції у понеділок, після словесної перепалки Шармель Тіг накричала та плюнула на пана Мунерліна, а потім поїхала на червоному GMC Envoy.

Згодом вона повернулася разом із сином та чоловіком.

Судячи з усього, на курок натиснув саме її син.

Копирайт изображения Genesee County Prosecutor’s Office Image caption Родину звинувачують в умисному вбивстві

Прокурор заявив журналістам: "Смерть Келвіна Мунерліна є безглуздою і трагічною, і винні особи будуть притягнуті до відповідальності повною мірою згідно закону".

"Моя дитина просто виконувала свою роботу", - заявила агенції Associated Press мати пана Мунерліна, Бернадетт.

Сторінка, яку створили на GoFundMe для збору коштів на похорон пана Мунерліна, зібрала майже 100 тис. доларів. Згідно з розміщеною на ній інформацією, у нього лишилося восьмеро дітей.

Губернаторка штату Мічиган Гретхен Вітмер наказала усім жителям штату закривати обличчя у громадських приміщеннях для боротьби з Covid-19. Магазини мають право відмовити в обслуговуванні кожному, хто не дотримується цього правила.

Станом на понеділок кількість підтверджених випадків коронавірусу в Мічигані становила 43 950, серед яких 4 135 смертей, заявили державні чиновники.

Минулого тижня сотні протестувальників, частина з яких були озброєні, зібралися біля урядової будівлі у Лансінгу й вимагали скасування наказу губернатора щодо карантину.

В інших штатах протестувальники також чинили гнівний опір правилам, встановленим задля стримування поширення вірусу.

Розпорядження про обов'язкове носіння мазок у громадських приміщеннях, яке запровадили у місті Стілвотер, штат Оклахома, скасували протягом декількох годин через бурхливу реакцію покупців.

Співробітники місцевого магазину повідомили про погрози насильством, зокрема з використанням зброї. Мер міста Вілл Джойс швидко змінив розпорядження - носити маски тепер наполегливо рекомендували, але не зобов'язували.

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