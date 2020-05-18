Стерненко: що відбувається зі справою одеського активіста

Копирайт изображения Андрій Халамендик Image caption Акція на підтримку Сергія Стерненка

У Києві біля слідчого управління СБУ сотні активістів вийшли на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якому, як очікують, можуть незабаром оголосити підозру у вбивстві.

Сьогодні його викликали на слідчі дії до СБУ, хоча у спецслужбі наполягають, що зараз події не пов'язані з оголошенням підозри.

У 2018 році після низки замахів на його життя Стерненко під час чергового нападу вбив нападника.

Останніми місяцями посилилась кампанія за покарання пана Стерненка, яку фактично очолив юрист та колишній заступник голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов.

В одному з інтерв'ю нова генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що пана Стерненка будуть притягувати до відповідальності або за вбивство, або за ненавмисне вбивство.

На цьому фоні багато активістів та політиків виступили на захист Сергія Стерненка та права людини на самооборону.

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Хто такий Сергій Стерненко

Сергій Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського "Правого сектору".

Брав участь у багатьох протестах в Одесі, зокрема пікетував російське консульство та концерти "проросійських артистів". Його одеський "Правий сектор" був причетний до бійки з Нестором Шуфричем , "сміттєвої люстрації" та численних акцій проти забудови міста.

Стерненко - фігурант кількох кримінальних справ, був арештований за різними звинуваченнями ("викрадення людини", "організація масових заворушень").

Вину по жодній з них у суді не довели. Проте частина справ все ще триває.

Замахи і справа про вбивство

У 2018-му на Стерненка скоїли три замахи в Одесі лише за пів року.

Під час останнього він смертельно поранив ножем одного з двох нападників. Іншого затримала поліція, однак згодом його відпустили, він виїхав з України.

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Справи про напади передали до головного слідчого управління СБУ у Києві. Як пояснили у прокуратурі, через "необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції".

Але за два роки слідство так офіційно і не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків по цих справах також немає.

Водночас самого активіста почали звинувачувати у перевищенні необхідної оборони. Після нападу він вирішив наздогнати одного нападника, який потім і загинув.

Адвокат Станіслав Свириденко, який представляє інтереси вдови загиблого, у розмові з "Дзеркалом тижня", говорив, що Стерненко - "досить складна і проблемна людина".

"Він постійно перебуває в якихось конфліктах, сутичках і неоднозначних ситуаціях", - додавав юрист.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сергій Стерненко - учасник багатьох сутичок з одеською владою, зокрема, через забудови. У 2018 році він пережив три напади на себе.

У "навмисному вбивстві" звинувачують Стерненка у своїх блогах Андрій Портнов та Анатолій Шарій, згодом до таких звинувачень приєдналися і депутати від "Слуги народу" Олександр Дубінський та Максим Бужанський.

Сам Сергій Стерненко наполягає, що діяв для самооборони.

У квітні нова генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в інтерв'ю "Українській правді" заявила, що "по Стерненку підозра буде в будь-якому разі".

За її словами, підозру мають висунути або по статті про "умисне вбивство", або про "умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Нова керівниця Офісу гепрокурора Венедіктова раніше заявляла про те, що підозру Стерненку висунуть у будь-якому разі, питання лише у кваліфікації

"Але і так, і так це підозра", - відзначала Ірина Венедіктова.

4 травня Сергій Стерненко опублікував виклик до слідчих СБУ. Це мало відбутися ще 21 квітня, однак, за версією активіста, він отримав повістку з двотижневим запізненням.

"У повістці не зазначено мій процесуальний статус та не вказано, для чого викликають. Просто для якихось "слідчих та процесуальних дій". Хоча зазвичай вказують і статус, і для чого (свідок, для допиту, наприклад)", - написав Стерненко.

"Для чого надсилати мені таку цікаву повістку? Схоже на те, що СБУ щось мутить. Особливо на фоні сьогоднішнього інсайда Романа Сініцина про те, що СБУ та ОГПУ готують мені повідомлення про підозру по ст. 115 КК України ("умисне вбивство", - Ред.)", - додав він.

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