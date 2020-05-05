Ілон Маск знову став батьком і каже, що продає всю нерухомість

  • 5 травня 2020
маск Копирайт изображения ELON MUSK
Image caption Ілон Маск та новонароджена дитина

Наміри Ілона Маска розпродати своє майно можуть бути серйозними, адже з'явилась інформація про те, що два його розкішні будинки у Каліфорнії виставлені на продаж.

У п'ятницю бос Tesla включив у серію твітів обіцянку позбутися всіх своїх "фізичних володінь" й не мати жодного будинку.

Зараз два об'єкти нерухомості, які належать Маску, розміщені на сайті Zillow із ціною майже 40 мільйонів доларів.

Це сталось після того, як 48-річний мільярдер і канадська співачка Грімс оголосили про народження першої спільної дитини.

"З мамою і дитиною все добре", - оголосив він у Twitter. Це був відносно стриманий твіт порівняно з іншими його публікаціями за останні кілька днів.

Серед твітів у п'ятницю було також твердження, що вартість компанії Tesla була занадто високою. Це спонукало інвесторів продавати акції, і як результат - акції виробника електромобілів впали на 14 мільярдів доларів.

Копирайт изображения ROBYN BECK/AFP
Image caption Ілон Маск та Грімс

Ще одним твітом він сказав, що його подруга "розізлилася" на нього, а інші межували з містичністю. Він також написав про своє несприйняття карантину через коронавірус у США.

"Звільніть Америку зараз", - написав він.

Серед майна, яке Маск пообіцяв продати, - будинок, який раніше належав легенді Голлівуду Джин Вайлдер, і який він придбав у 2013 році.

Цей будинок разом з басейном та котеджем для гостей розміщений на сайті Zillow з вартістю $ 9,5 млн.

Інший будинок Маска має ціну в 30 мільйонів доларів.

Копирайт изображения ZILLOW/MUSK
Image caption Один з будинків, який можуть продати

Будинки в Лос-Анджелесі вказані як "для продажу власником", а не через торгового агента.

Це змусило декого задуматись, чи Маск серйозно ставиться до продажу, а інших - припустити, що сайт Zillow могли зламати.

"Ми не знаємо - всі намагаються дізнатися", - сказав один з агентів нерухомості Los Angeles Times.

Вважається, що Ілон Маск є власником кількох будинків у Каліфорнії.

Видання Wall Street Journal повідомляло минулого року, що він або компанії, пов'язані з ним, витратили 100 мільйонів доларів на сім об'єктів у штаті, багато з яких розташовані близько до його основного будинку.

Зі своєю першою дружиною, канадською письменницею Джастін Вілсон, Маск уже має п'ять дітей.

Мати його шостої дитини, 32-річна співачка Грімс, постійно інформувала фанів протягом всієї вагітності про її перебіг, а в лютому виявила "ускладнення" і відчувала, що "жахливо неготова" народити дитину.

Пізніше того ж місяця вона повідомила шанувальникам у Twitter, що дозволить дитині вибрати власну стать.

Ілон Маск та Грімс (Клер Бучер) зустрічаються вже понад два роки і вперше з'явилися разом як пара в 2018 році.

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