Коронавірус в Україні: кількість нових хворих найбільша за останній тиждень

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Станом на ранок 10 травня в Україні лабораторно підтвердили 15 232 випадків коронавірусної інфекції, з них 1 056 - діти, 2 964 - медичні працівники.

За добу додалося 522 нових випадки, йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

Від початку епідемії в Україні зробили 176 403 ПЛР-тестів на коронавірус.

Найбільше хворих - у Чернівецькій області (2 268), Києві (1 805) та Івано-Франківській області (1 116).

Загалом за час спалаху від ускладнень, викликаних хворобою, померла 391 людина. Водночас одужали вже 3 060 пацієнтів.

Серед померлих переважають люди віком від 50-ти років (86%). Переважна більшість із них мали супутні хвороби - серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння.

Хоча карантин, згідно з рішенням уряду, діятиме в Україні щонайменше до 22 травня, низку обмежень знімуть вже з понеділка.

Попри те, що відчутного зниження захворюваності на Covid-19 в Україні не спостерігається, і МОЗ щодня фіксує приблизно ту ж саму кількість хворих, що й тиждень тому, влада все ж погодилася піти на певні послаблення.

Ризикованість цього кроку визнає міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Проте, за його словами, пом'якшення карантину є критично необхідним для відновлення економіки.

Втім, в уряді запевняють, що послаблення карантину не означає його повного скасування - частина обмежувальних заходів будуть діяти щонайменше до 22 травня.

Далі, каже влада, спостерігатимуть за тим, як розвиватиметься ситуація, і діятимуть відповідно.

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