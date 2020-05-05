Шахраї продали "фейкових" цуциків та кошенят на мільйони. Як це вдалось

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Сотні любителів тварин, які хотіли придбати кошенят та цуценят під час карантину, обдурили шахраї.

Британський центр інформування щодо протидії шахрайтсвам заявив, що зловмисники рекламували в інтернеті домашніх тварин на продаж й публікували їхні фотографії. При цьому вони просили внести передплату.

Далі йшли вимоги оплатити інші послуги, зокрема, доставку, Але продажі виявлялись фейковими.

Жертви таких шахраїв з цуциками та кошенятами втратили у Британії понад 280 000 фунтів стерлінгів (понад 9,5 мільйона гривень) за два місяці.

Перевіряйте уважно

Поки що 669 людей повідомили про втрату грошей після оплати завдатку за домашніх тварин. Рекламу вони бачили в соціальних мережах, на загальних сайтах з продажу в інтернеті, а також на певних платформах продажу домашніх тварин.

Соціальні обмеження через пандемію коронавірусу призвели до того, що потенційні покупці не могли подивитись на тварину в реальному житті або забрати її.

Шахраї грають на анонімності та вимагають внести депозит, після чого просять додаткові платежі, які нібито покривають страховку, щеплення та доставку домашнього улюбленця.

Однак шахраї просто не мали цих тварин для продажу та зникали.

Повідомлення про шахрайство надійшли до центру з усіх частин Британії, а пік обману був у квітні.

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Експерти центру кажуть, що в ці безпрецедентні часи може здатися цілком правдоподібним, що вам доведеться сплатити депозит за домашнього улюбленця. І при цьому нібито ви не зможете спочатку побачити реальну тварину.

Але спеціалісти радять добре подумати перед тим, як перераховувати гроші й впевнитись, чи довіряєте цій людині.

Покупцям домашніх тварин радять добре перевірити продавця та використовувати безпечний спосіб оплати.

А благочинні організації радять розглянути можливість взяти тварину з притулку, а не купувати в інтернеті.

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