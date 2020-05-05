Коронавірус у Європі: коли його зафіксували вперше? Випуск новин
- 5 травня 2020
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У випуску 5 травня:
- Перший випадок COVID-19 у Європі: чи міг він бути ще у грудні?
- Чому США та Китай сваряться через коронавірус?
- Нелегальні перельоти із хворими на Covid-19 на борту.
- Ринки диких тварин: чим вони небезпечні та чи треба їх заборонити?
- Сезонна алергія чи коронавірус: як їх відрізнити?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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