Коронавірус у Європі: коли його зафіксували вперше? Випуск новин

  • 5 травня 2020

У випуску 5 травня:

  • Перший випадок COVID-19 у Європі: чи міг він бути ще у грудні?
  • Чому США та Китай сваряться через коронавірус?
  • Нелегальні перельоти із хворими на Covid-19 на борту.
  • Ринки диких тварин: чим вони небезпечні та чи треба їх заборонити?
  • Сезонна алергія чи коронавірус: як їх відрізнити?

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