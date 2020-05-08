Простий рецепт знаменитої корейської дальгона-кави

Дальгона-кава - це корейський кавовий напій, який сколихнув інформаційний простір. Він нагадує перевернуте капучино - кава зверху, а молоко знизу.

Приготувати таку каву досить просто.

Інгредієнти:

Розчинна кава чи еспресо-порошок - 2 ст. ложки

Цукор - 2 ст. ложки

Окріп - 2 ст. ложки

Молоко - 400 мл

Слід змішати каву, цукор і окріп в невеличкій посудині та збити суміш ручним міксером, доки вона не стане світло-коричневою та пухкою.

Підігрійте молоко. Можна розділити його на дві чашки.

Зверху ложкою викладіть застиглу збиту каву і обережно розгладьте по поверхні.

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