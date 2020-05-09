Рецепт поживних оладків з солодкою кукурудзою

  • 9 травня 2020

Легкі оладки з солодкою кукурудзою пасують як гарнір до м'ясних страв та легкий перекус, їх також обожнюють малюки.

Покладіть у посудину солодку кукурудзу і нарізану зелену цибулю.

Збийте яйця з молоком та залийте цією сумішшю кукурудзу. Добре перемішайте та приправте сіллю і перцем.

Інгредієнти:

  • Консервована солодка кукурудза - 300 г
  • Зелена цибуля - 3 шт.
  • Яйця - 3 шт.
  • Молоко - 30 мл
  • Борошно - 75 г
  • Каєннський перець - 0,5 ч. ложки
  • Олія
  • Сіль та перець

Просійте борошно з каєннським перцем і також додайте до кукурудзи.

Змастіть олією велику сковороду та як слід її розігрійте.

На кожну оладку вам знадобиться приблизно дві столових ложки тіста. Обсмажуйте оладки з двох боків, доки вони не стануть золотистими.

Викладіть готові оладки на папір для випікання, щоб позбутись зайвої олії, та подавайте страву на стіл.

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