Швидкий рецепт ідеальних млинців з лимоном

Британська кулінарка та телеведуча Делія Сміт переконує, що її фірмові млинці з лимонним соком і цукровою пудрою - абсолютно ідеальні. А головне - їх просто готувати і вони не потребують жодних інших додатків.

Просійте борошно та сіль у велику посудину, зробіть по центру невелике заглиблення та розбийте туди яйця. Збивайте їх якомога довше, поступово домішуючи борошно з країв.

Змішайте молоко та воду і поступово вливайте в тісто, постійно помішуючи. Тісто має мати консистенцію рідкого крему.

Інгредієнти:

Для панкейків:

Борошно - 110 г

Сіль

Яйце - 2 шт.

Молоко та вода - 200 мл та 75 мл

Вершкове масло - 50 г

Для подачі:

Цукрова пудра

Лимонний сік

Шматки лимону

Розтопіть вершкове масло та додайте дві столових ложки до тіста. Рештку злийте в миску і використовуйте для змазування сковороди перш ніж почати робити кожен наступний млинець.

Розігрійте змащену сковороду. Для посудини діаметром 18 см достатньо використовувати 2 столові ложки тіста на один млинець.

Підсмажуйте кожен млинець з двох боків до легкого золотистого кольору. Щоб готові млинці не злипалися між собою, змащуйте їх маслом та використовуйте папір для випікання.

Перед подачею посипте кожен млинець цукровою пудрою та збризніть свіжовичавленим лимонним соком.

Тоді складіть їх трикутниками або скрутіть рулетиками, зверху знову прикрасьте пудрою та лимонним соком. Подавайте зі скибочками лимону.

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