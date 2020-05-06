Хубей: місяць без коронавірусу

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Китайська провінція Хубей, яка стала епіцентром коронавірусу у Китаї і світі, вже понад місяць живе без нових випадків хвороби.

Вперше коронавірус з'явився там у грудні 2019 року. Кількість хворих у провінції вимірювалась десятками тисяч. Але вже 32 дні там не фіксують нових випадків хвороби.

Це важливий момент у боротьбі Китаю з коронавірусною хворобою. Країна поволі повертається до нормального життя і поступово виходить з карантину.

У місті Вухань, столиці провінції, вперше з часу початку епідемії відкрили школи.

Усі школярі, які повертаються до школи, мають пройти тести на коронавірус і дотримуватися соціальної дистанції у школі.

В цілому у Китаї за останню добу виявили два випадки коронавірусу. Загалом кількість хворих там становить 82 883. Померли у Китаї від коронавірусної хвороби 4633 людини.

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Тим часом у світі критикують дані, які надходять з Китаю. Особливо те, що стосується початку епідемії і те, як Китай замовчував її масштаби.

Точні ці дані чи ні, тенденції показують чітко - Китай починає виходити з кризи.

У світі зафіксовано 3,6 млн випадків коронавірусу. Померли 257 тисяч людей, видужали - майже 1,2 млн людей.

Найбільша кількість смертей у світі у США 0 понад 70 тисяч. На другому місці Велика Британія - 29, 5 тисяч.

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