"Ми - один народ". Ломаченко і Усик знялися у російському фільмі

Копирайт изображения unian Image caption Ломаченко: Ми живемо всі на одній землі. А сьогодні нам намагаються підмінити всі принципи

Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко знялися у документальному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", у якому розповідають про дружбу з російськими спортсменами і розмірковують про те, що "ми один народ".

Фільм розповідає "про віру, дружбу, братів у Христі" українських і російських спортсменів, які "у нелегкі часи для канонічної православної церкви України" залишаються відданими Богу, вірі, вітчизні, йдеться в описі до фільму.

У стрічці Василь Ломаченко каже, що у нього є багато друзів, родичів і суперників в Росії.

"Я не можу просто перестати з ними спілкуватися, бо мені сказали, що це країна, яка воює з моєю країною. Це не вкладається у моїй голові. По суті ми є одним народом. Я з дитинства, коли ріс, для мене не було поняття Росія, Україна, Білорусь, що це інші люди, що це інша країна, що це кордони якісь. Я весь час думав, що ми - єдиний народ, що православні християни всі. Ми живемо всі на одній землі", - сказав спортсмен.

У стрічці розповідають про роль віри у житті, про те, як спортсмени відвідували храми.

Олександр Усик каже, що дружить з людьми з різних міст і країн і йому не так важливо, якої вони національності.

Копирайт изображения unian

"Ми з хлопцями, які живуть у Москві, тренувалися, їли кашу з однієї миски, пили чай з однієї чашки, а зараз бачите, хтось ділить портфелі, а я маю ділити дружбу з цією людиною? Та я буду продовжувати з ним дружити. Мені все одно, що мене хейтять", - сказав спортсмен.

У стрічці показують церковну службу у двох монастирях - у російському Корсунській Князь-Володимирській чоловічій пустині і у Києво-Печерській лаврі.

Також автори наводять цитати митрополита Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія, який розмірковує на тему націоналізму, що він призводить до внутрішньої війни.

"Націоналізм - це коли людина зосереджується на земному. Націоналізм доходить до того, що ділить родину. Один брат вважає себе кращим за іншого…Патріоти - це ті, хто любить батька і матір, і Бога", - заявив Онуфрій.

Він закликав всіх жити у мирі і злагоді і примусити себе пробачити один одного.

Окрім українців, у фільмі знялися два російські спортсмени, а саме боксер Олександр Трубников і боєць рукопашного стилю Олексій Назаров. Також у зйомках брали участь різні священнослужителі.

Кличко про спортсменів

Мер Києва і колишній боксер Віталій Кличко в інтерв'ю BBC News Україна раніше висловлював жаль, що деякі відомі українські люди говорять "в унісон з російською пропагандою".

Копирайт изображения unian Image caption Кличко і Усик

Він розповів, що спілкувався на цю тему з Олександром Усиком, який, за його словами, хвилюється родичів в Криму.

"Він іноді може робити якісь висловлювання, але він робить дуже багато для України. Він українець, він кримчанин, Крим - це Україна, й він представляє і Крим, і Україну. Може бути, що дехто маніпулює, хтось не так його слова трактує, але його позиція патріотична", - сказав Кличко.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!