За добу в Україні на коронавірус захворіли 72 медики
За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіли 487 людей. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Кількість нових випадків COVID-19 на добу збільшилася після 3-денного скорочення і 5 травня зросла на 33,1% - до 487 людей.
За 4 травня нових випадків було 366.
За словами міністра, з них - 72 це медпрацівники, та 24 дитини. До лікарень потрапили 118 людей.
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Всього в Україні зафіксовували 13 184 випадків COVID-19.
327 людей померли, 2 097 пацієнтів одужало.
Загалом в Україні на COVID-19 протестували 144 тисяч людей.
На брифінгу пан Степанов заявив, що до кінця тижня медики, які лікували COVID-19, мають отримати підвищені зарплати, нараховані за березень.
Також він повідомив, що всім закладам, які почнуть працювати після послаблення карантину 11 травня, доведеться дотримуватися протиепідеміологічних заходів. Йдеться про дистанцію і маски.
Коронавірусну хворобу виявили:
Вінницька область — 472 випадки;
Волинська область — 359 випадків;
Дніпропетровська область — 568 випадків;
Донецька область — 85 випадків;
Житомирська область — 456 випадків;
Закарпатська область — 572 випадки;
Запорізька область — 298 випадків;
Івано-Франківська область — 1037 випадків;
Кіровоградська область — 402 випадки;
м. Київ — 1651 випадок;
Київська область — 891 випадок;
Львівська область — 553 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 165 випадків;
Одеська область — 505 випадків;
Полтавська область — 232 випадки;
Рівненська область — 787 випадків;
Сумська область — 130 випадків;
Тернопільська область — 935 випадків;
Харківська область — 403 випадки;
Херсонська область — 143 випадки;
Хмельницька область — 134 випадки;
Чернівецька область — 1985 випадків;
Черкаська область — 314 випадків;
Чернігівська область — 65 випадків.
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