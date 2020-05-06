За добу в Україні на коронавірус захворіли 72 медики

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За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіли 487 людей. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Кількість нових випадків COVID-19 на добу збільшилася після 3-денного скорочення і 5 травня зросла на 33,1% - до 487 людей.

За 4 травня нових випадків було 366.

За словами міністра, з них - 72 це медпрацівники, та 24 дитини. До лікарень потрапили 118 людей.

Всього в Україні зафіксовували 13 184 випадків COVID-19.

327 людей померли, 2 097 пацієнтів одужало.

Загалом в Україні на COVID-19 протестували 144 тисяч людей.

На брифінгу пан Степанов заявив, що до кінця тижня медики, які лікували COVID-19, мають отримати підвищені зарплати, нараховані за березень.

Також він повідомив, що всім закладам, які почнуть працювати після послаблення карантину 11 травня, доведеться дотримуватися протиепідеміологічних заходів. Йдеться про дистанцію і маски.

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Коронавірусну хворобу виявили:

Вінницька область — 472 випадки;

Волинська область — 359 випадків;

Дніпропетровська область — 568 випадків;

Донецька область — 85 випадків;

Житомирська область — 456 випадків;

Закарпатська область — 572 випадки;

Запорізька область — 298 випадків;

Івано-Франківська область — 1037 випадків;

Кіровоградська область — 402 випадки;

м. Київ — 1651 випадок;

Київська область — 891 випадок;

Львівська область — 553 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 165 випадків;

Одеська область — 505 випадків;

Полтавська область — 232 випадки;

Рівненська область — 787 випадків;

Сумська область — 130 випадків;

Тернопільська область — 935 випадків;

Харківська область — 403 випадки;

Херсонська область — 143 випадки;

Хмельницька область — 134 випадки;

Чернівецька область — 1985 випадків;

Черкаська область — 314 випадків;

Чернігівська область — 65 випадків.

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