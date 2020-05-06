Саморобні маски – як і з чого їх краще робити

З чого найкраще зробити маску, якщо під рукою немає готової, яку ви зазвичай можете купити в аптеці?

ВВС News отримала стільки запитань на цю тему, що вирішила провести тестування матеріалів.

З цього відео ви дізнаєтеся не тільки про те, чи варто покладатися на шарфик і як захищає джинсова тканина, а також навчитеся візуально визначати якість захисного матеріалу.

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