Саморобні маски – як і з чого їх краще робити
- 6 травня 2020
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
З чого найкраще зробити маску, якщо під рукою немає готової, яку ви зазвичай можете купити в аптеці?
ВВС News отримала стільки запитань на цю тему, що вирішила провести тестування матеріалів.
З цього відео ви дізнаєтеся не тільки про те, чи варто покладатися на шарфик і як захищає джинсова тканина, а також навчитеся візуально визначати якість захисного матеріалу.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!