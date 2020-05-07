IKEA відкриває онлайн продажі в Україні

Копирайт изображения Getty Images

Шведська компанія IKEA вперше починає офіційні продажі в Україні, спочатку в режимі замовлення в інтернеті та доставки додому.

На українському сайті компанії вже доступний перелік товарів та ціни на них, але ще немає можливості замовити.

IKEA поки що не підтверджує старт продажів. ВВС News Україна направила запит щодо роботи компанії.

Проте співрозмовники ВВС News Україна, близькі до компанії, вказують, що можливість замовити та оплатити товар з'явиться вже з наступного тижня. Про це офіційно повідомлять найближчим часом.

Вже працює лінія підтримки компанії, де кажуть, що зараз є можливість ознайомитись з цінами та асортиментом, а наступного тижня система продажу має запрацювати у робочому режимі. Деталі та вартість доставки також оголосять наступного тижня.

Побіжний порівняльний аналіз цін IKEA Україна з тією, яку пропонують посередники доставки товарів компанії з Європи, вказує, що на українському сайті вартість нижча.

Ще у вересні 2017 року компанія ухвалила рішення про вихід на український ринок, а у грудні оголосила про нього.

Проте вже у 2018 році очікування на відкриття повноформатного магазину в Україні не виправдались. Компанія оголосила, що це буде "новий міський формат", а не звичний для Європи величезний торговий центр.

В червні 2019 року компанія почала набирати персонал, проте через проблеми з торговими площами відкриття магазину відклалось.

Відкриття планувалось на весну 2020 року, але воно затягнулось.

Видання "Економічна правда" 7 травня повідомило, що договір оренди меблевого рітейлера IKEA Україна з ТРЦ Blockbuster Mall у Києві вже підписаний, але у зв'язку з епідемією коронавірусу дата відкриття магазину IKEA поки що не оголошується.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!