Як ми літатимемо після коронавірусу

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Якщо у чомусь зараз можна бути впевненим, так це в тому, що після того, як світ оговтається від пандемії Covid-19, авіаіндустрія вже не буде такою, якою була раніше.

Це стосується і авіаперельотів у тому вигляді, в якому ми до них звикли.

Криза, яку зараз переживає цей сектор через те, що люди у більшості країн світу змушені дотримуватися карантину, не схожа на жодну з тих, з якими авіалініям доводилося стикатися раніше.

За словами директора Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА) Александра де Жуньяка, вплив коронавірусу на галузь буде "набагато суворішим" за будь-яку іншу ситуацію, в якій опинялася авіація.

Багатьох зараз турбує запитання, як зміниться повітряний транспорт через пандемію.

З початку карантину кількість щоденних авіаперельотів у світі впала майже на 90% у деяких регіонах і майже весь пасажирський потік призупинили.

Логістичні проблеми

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Найбільша увага зараз зосереджена на майбутньому авіакомпаній та планах поступового повернення до "нового нормального режиму".

Кореспондент ВВС Тео Леггетт каже, що перед галуззю стоїть кілька очевидних викликів у сфері логістики.

"Необхідно підготувати літаки до відновлення перельотів, а аеропорти - до їхнього обслуговування. Також потрібно повертатися до роботи над розкладами рейсів та наявного персоналу", - каже він.

Зараз, в аеропортах по всьому світу перебуває близько 17 тисяч літаків, а це 60% світового аерофлоту, свідчать дані консалтингової фірми Ascend by Cirium.

Багатьом літакам потрібен щонайменше тиждень на підготовку до відновлення перельотів і вони мають отримати сертифікати, що засвідчують їхню відповідність нормам безпеки.

Та скоріше за все, вся ця кількість літаків виявиться непотрібною, бо з відновленням авіасполучення між містами та країнами, кількість рейсів буде обмежена.

Саме тут і постає перша проблема - визначитися з тим, до яких країн можна буде літати, а до яких ні.

Обмеження

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Більшість країн запровадили обмеження на подорожі. Так, наприклад, Аргентина заборонила авіаперельоти до вересня.

У коментарі ВВС Александр де Жуньяк сказав, що обмеження, імовірно, діятимуть до середини або кінця 2020 року. Спершу відновлять внутрішні рейси, а потім і міжнародні, але на короткі відстані, прогнозує він.

"Це питання ми ще не вирішили", - додає він.

Австралія та Нова Зеландія, наприклад, обговорюють створення так званої "бульбашки" або безпекового коридору, що уможливить потоки подорожуючих між сусідніми країнами під час пандемії.

Як літатимемо?

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Після того, як стане зрозуміло, коли відновлять рейси, необхідно буде з'ясувати, якими будуть перельоти.

Найбільш гостро стоїть питання дотримання соціальної дистанції у літаках та аеропортах.

Одним із можливих заходів називають обмеження на відвідування аеропортів, тобто за виключенням персоналу, там дозволятимуть перебувати тільки пасажирам рейсів.

На підлозі розміщуватимуть позначки для дотримання дистанції між людьми.

Директор одного з найбільш відвідуваних аеропортів Європи "Гітроу" Джон Голланд-Кей цю ідею відкинув, сказавши, що дотримуватися дистанції в аеропортах "фізично неможливо".

У розмові з ВВС, він сказав, що аеропорти мають ввести у свої терміналах перевірки, зокрема міряти температуру тіла відвідувачів.

Експерти кажуть, що такий захід не буде ефективним, оскільки у деяких інфікованих хвороба протікає без симптомів.

Деякі американські авіалінії вже почали вживати додаткових заходів безпеки. Так Delta Airlines, American Airlines та United Airlines оголосили, що всі пасажири їхніх рейсів та персонал мають носити маски в терміналах та літаках.

Але таку вимогу висувають не всі авіалінії.

Голова IATA наголошує, що такі заходи мають бути скоординованими у всьому світі для того, щоб запобігти непорозумінням та хаосу.

Серед інших заходів безпеки - обов'язковий двотижневий карантин для тих, хто прибув з інших країн. Це запропонував британський уряд.

Авіакомпаніям такий підхід не до душі. Він "миттєво вб'є повітряний транспорт", заявляють там.

Напівпорожні літаки

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Зміни загрожують і самим літакам.

Німецька авіакомпанія Lufthansa, наприклад, вже здійснює рейси з порожніми середніми кріслами для того, щоб зберегти дистанцію між пасажирами.

Британський лоукостер EasyJet заявив, що вдасться до такої ж практики, коли відновить свої рейси.

За таких умов літак здійснюватиме рейс, який буде заповнений на 65%. У короткостроковій перспективі це може допомогти пасажирам відновити довіру до авіаперельотів, але у довгостроковій, каже де Жуньяк, "це точно змінить те, як функціонує галузь".

До того ж, для пасажирів це означатиме підвищення ціни на авіаквитки.

Тож наразі виглядає так, що відновлення рейсів, - найпростіший крок. А от знайти пасажирів готових до них, набагато складніше.

Єдине, що точно зрозуміло, це те, що авіаперельоти ніколи більше не будуть такими, якими були раніше.

Підготувала Служба моніторингу ВВС

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