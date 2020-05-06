"Король тигрів": що це за кіно, в якому хочуть знятися відомі актори

Копирайт изображения Getty Images/Netflix Image caption Ніколас Кейдж зіграє Джо Екзотика

Документальний серіал "Король тигрів" від Netflix став одним з хітів під час карантину. Тож нема нічого дивного, що успіх серіалу призведе до створення його художньої адаптації.

Серіал розповідає дивовижну історію власника зоопарку в Оклахомі Джо Екзотика та його протистояння з захисницею прав тварин Керол Баскін.

Ніколас Кейдж у ролі Джо Екзотика

Володар "Оскара" Ніколас Кейдж зіграє Джо Екзотика, любителя зброї та полігамних стосунків, який з 2019 року відбуває 22-річний термін у в'язниці за змову з метою вбивства пані Баскін.

Гратиме актор головну роль у новому восьмисерійному телесеріалі, який базуватиметься на статті "Джо Екзотик: похмура подорож у світ чоловіка, який став диким", написаній Ліфом Райгстадом для Texas Monthly.

Поки невідомо, на якому каналі чи платформі покажуть цей серіал.

Кейдж отримав "Оскар" за роль у фільмі "Залишаючи Лас-Вегас" у 1996 році і це буде його перша постійна роль в телесеріалі.

Сценаристом, як повідомляє Variety, буде один з виконавчих продюсерів "Американського вандала" Дан Лагана.

Кейт Маккіннон у ролі Керол Баскін

Копирайт изображения Getty Images/Netflix

Серіал за участі Кейджа - не єдина адаптація, яка зараз у розробці.

Зірка шоу Saturday Night Live та "Мисливців за привидами" Кейт Маккіннон має зіграти Баскін в іншому серіалі.

Її версія буде заснована на подкасті "Джо Екзотик: король тигрів", який розробила американська мережа подкастів Wondery у березні.

Але чи є можливість для реалізації обох сценаріїв? Якщо ні, то який з серіалів потрапить в ефір?

Поки немає відповідей на ці питання.

Версія Роба Лоу і Райана Мерфі?

Ба більше, здається нових серіалів може бути більше.

Нещодавно актор Роб Лоу написав в Instagram, що він та відомий телегуру Райан Мерфі "розробляють свою версію цієї божевільної історії".

Він навіть спробував позувати як Джо Екзотик, тримаючи собаку замість тигра.

А може Орландо Блум чи Джаред Лето...

Насправді, є кілька голлівудських зірок, яких пов'язували з роллю у ймовірному серіалі чи фільмі.

The Sun стверджує, що Орландо Блум є першим кандидатом на головну роль вже у фільмі про Джо Екзотика.

Нещодавно Кевін Бекон заявив, що погодиться на зйомки у фільмі про Джо Екзотика у ролі другого плану .

А в акторів Дакса Шепарда та Едварда Нортона ледве не виникла суперечка у Twitter, хто з них гратиме роль Екзотика.

Пропустити Twitter допис , автор: @daxshepard If I don't get cast as Joe Exotic in the eventual biopic, Hollywood is broken. — dax shepard (@daxshepard) 26 березня 2020 р.

Пропустити Twitter допис , автор: @EdwardNorton Um, step aside, pal. You’re way too young and buff and you know it. You could probably pull off Maldonado still, actually. Wouldn’t that be fun? — Edward Norton (@EdwardNorton) 26 березня 2020 р.

Джаред Лето опублікував в соцмережі своє фото з іграшковим тигром разом з хештегом #JaredLetoTigerKing. ( "Джаред Лето Король Тигрів")

Сам Джо Екзотик запропонував на виконання своєї ролі двох акторів. Перший - американський актор і комік Девід Спейд, який давно одержимий цією роллю.

Інший актор - Бред Пітт.

Спейд пожартував про це: "Я постійно бачу Бреда на пробах і це завжди напружено".

Другий сезон серіалу Netflix?

Окрім нових серіалів, очікують і другий сезон цього серіалу Netflix, проте поки що нічого не оголосили.

Перший сезон став помітним явищем - щонайменше 64 мільйони глядачів подивилися хоча б частину серіалу.

"У нас є шалена кількість кадрів, і це історія, яка все ще розгортається", - сказала в березні співрежисерка Ребекка Чайклін Entertainment Weekly.

"Ми ще не впевнені, але можна продовжити цю історію, оскільки в ній ще багато подій, які розгортаються, і вона буде настільки ж драматичною і такою ж яскравою", - зазначила вона.

Команда серіалу продовжила робити один наступний епізод.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!