Бенксі намалював картину для британської лікарні. Вона про нових супергероїв

Копирайт изображения Banksy

Нова робота художника Бенксі з'явилася в лікарні англійського міста Саутгемптон.

Це - одноколірний малюнок площею один квадратний метр. Його повісили у фоє лікарні, неподалік від дверей відділення реанімації, за домовленістю з керівництвом медичного закладу.

На малюнку - хлопчик в комбінезоні, що сидить біля відра для сміття.

Він викинув фігурки Спайдермена і Бетмена і грає з новим героєм, точніше, героїнею - медсестрою Національної служби охорони здоров'я.

Рука медсестри витягнута вперед, вона ніби летить у повітрі в позі Супермена.

На її обличчі медична маска, на спині - накидка, на фартусі - червоний хрест (єдиний кольоровий елемент картини).

Художник залишив лікарям послання: "Дякую за те, що ви робите. Сподіваюся, картина допоможе зробити це місце яскравіше, хоч вона і чорно-біла".

Робота буде в лікарні до осені, після чого її продадуть з аукціону, гроші від продажу підуть до бюджету Національної служби охорони здоров'я.

Пола Хед, очільниця фонду, який керує лікарнями Саутгемптона, зазначила, що кілька лікарів з цієї лікарні стали жертвами епідемії коронавірусу.

"Те, що Бенксі обрав саме нашу лікарню, щоб віддати належне внеску всіх співробітників служби охорони здоров'я в це безпрецедентний час, - велика честь", - сказала вона.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!