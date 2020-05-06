Зняття обмежень в Україні - чи страшно ходити на ринки? Випуск новин 06.05.2020
У випуску 6 травня:
- Страх і маски: наскільки безпечно ходити на закупи - і чи достатньо заходів захисту в населення, коли карантин послаблять? Репортаж нашої кореспондентки;
- Британія - перша країна Європи, де офіційно зареєстрували понад 30 тисяч смертей від коронавірусу. Чому так?
- Карантин і насильство: що робити жінкам, яким нікуди подітися від їхніх кривдників;
- Музика під замком: що робити спраглим публіки українським зіркам?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!