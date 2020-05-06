Зняття обмежень в Україні - чи страшно ходити на ринки? Випуск новин 06.05.2020

  • 6 травня 2020

У випуску 6 травня:

  • Страх і маски: наскільки безпечно ходити на закупи - і чи достатньо заходів захисту в населення, коли карантин послаблять? Репортаж нашої кореспондентки;
  • Британія - перша країна Європи, де офіційно зареєстрували понад 30 тисяч смертей від коронавірусу. Чому так?
  • Карантин і насильство: що робити жінкам, яким нікуди подітися від їхніх кривдників;
  • Музика під замком: що робити спраглим публіки українським зіркам?

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