Коронавірус - це гірше, ніж атаки 11 вересня, каже Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що пандемія коронавірусу - це найбільша атака в історії країни.
Він сказав, що хвороба вдарила по США гірше, ніж коли Японія бомбила Перл Гарбор, чи коли сталися терористичні напади на США 9 вересня 2001 року.
З моменту появи вірусу у китайському місті Ухань, ним заразилися 1,2 мільйона американців, померли понад 73 тисячі.
"Ми переживаємо найгіршу атаку на нашу країну. Це найбільша атака, яка з нами траплялася, - сказав президент США, спілкуючись з репортерами у Білому домі. - Це гірше, ніж Перл Гарбор, гірше, ніж Світовий торговий центр (атака 9 вересня 2001.- Ред.)".
За його словами, всього цього не мало статися, адже вірус могли зупинити у вогнищі поширення у Китаї, але не зупинили.
- "Ми вигораємо, нас надовго не вистачить". Лікарі про боротьбу з коронавірусом
- Провідна лікарка, що боролася з Covid-19, наклала на себе руки
- Від коронавірусу в США померло більше американців, аніж під час війни у В'єтнамі
Звинувачення проти Китаю?
Відносини між США та Китаєм знову погіршились після нових звинувачень держсекретаря США Майка Помпео у тому, що Пекін приховував інформацію про спалах.
Чиновник заявив, що є "величезні докази" того, що коронавірус винайшли у китайській лабораторії, хоча й визнав, що походження вірусу досі невизначене.
Китайські державні ЗМІ звинуватили Помпео у брехні.
Один з найавторитетніших експертів зі сфери охорони здоров'я США заявив, що докази свідчать про те, що вірус не походить з лабораторії.
Доктор Ентоні Фаучі, член групи Трампа з протидії коронавірусу, розповів, що хвороба "розвинулася у природі, а потім перескочила на людей".
Останні кілька днів Трамп багато разів критикував Китай за те, що країна зробила недостатньо, щоб зупинити епідемію.
Водночас самого Трампа звинувачують у тому, що він за допомогою нападів на Китай намагається відвернути увагу від кризової ситуації в країні напередодні виборів.
Китай всі звинувачення Трампа відкидає. Після заяв Помпео про лабораторне походження вірусу, китайські державні ЗМІ назвали його "божевільним".
- Як коронавірус шириться планетою. Мапа
- Як подорожувати під час епідемії
- Як перевіритися на коронавірус?
- Чи захищають медичні маски від вірусу?
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!