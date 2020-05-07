Коронавірус - це гірше, ніж атаки 11 вересня, каже Трамп

Копирайт изображения Robert Giroux Getty Images Image caption Терористичні напади на США, які сталися 11 вересня 2001 року, забрали життя трьох тисяч людей

Президент США Дональд Трамп заявив, що пандемія коронавірусу - це найбільша атака в історії країни.

Він сказав, що хвороба вдарила по США гірше, ніж коли Японія бомбила Перл Гарбор, чи коли сталися терористичні напади на США 9 вересня 2001 року.

З моменту появи вірусу у китайському місті Ухань, ним заразилися 1,2 мільйона американців, померли понад 73 тисячі.

"Ми переживаємо найгіршу атаку на нашу країну. Це найбільша атака, яка з нами траплялася, - сказав президент США, спілкуючись з репортерами у Білому домі. - Це гірше, ніж Перл Гарбор, гірше, ніж Світовий торговий центр (атака 9 вересня 2001.- Ред.)".

За його словами, всього цього не мало статися, адже вірус могли зупинити у вогнищі поширення у Китаї, але не зупинили.

Звинувачення проти Китаю?

Відносини між США та Китаєм знову погіршились після нових звинувачень держсекретаря США Майка Помпео у тому, що Пекін приховував інформацію про спалах.

Чиновник заявив, що є "величезні докази" того, що коронавірус винайшли у китайській лабораторії, хоча й визнав, що походження вірусу досі невизначене.

Китайські державні ЗМІ звинуватили Помпео у брехні.

Один з найавторитетніших експертів зі сфери охорони здоров'я США заявив, що докази свідчать про те, що вірус не походить з лабораторії.

Доктор Ентоні Фаучі, член групи Трампа з протидії коронавірусу, розповів, що хвороба "розвинулася у природі, а потім перескочила на людей".

Останні кілька днів Трамп багато разів критикував Китай за те, що країна зробила недостатньо, щоб зупинити епідемію.

Водночас самого Трампа звинувачують у тому, що він за допомогою нападів на Китай намагається відвернути увагу від кризової ситуації в країні напередодні виборів.

Китай всі звинувачення Трампа відкидає. Після заяв Помпео про лабораторне походження вірусу, китайські державні ЗМІ назвали його "божевільним".

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