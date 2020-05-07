Виборів у Польщі не буде. Їх перенесли через коронавірус

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Коаліція правлячих партій Польщі домовилася перенести президентські вибори, які мали пройти вже цієї неділі, через коронавірус.

Керівна партія "Право і справедливість" хотіла, щоб вибори відбулися в неділю, адже їхній кандидат, нинішній президент Анджей Дуда мав найбільший рейтинг.

Йому прогнозували перемогу серед 10 кандидатів у першому, або в другому турі.

Але партнер по коаліції, політичне об'єднання "Порозуміння", та парламентська опозиція заявили, що ПіС ставлять свої політичні інтереси вище здоров'я громадян.

Питання, коли ж мають відбутися вибори президента Польщі, спровокувало у країні велику політичну кризу.

Вибори на другу неділю травня оголосили ще зимою, коли коронавірус не був глобальною загрозою.

З розгортанням ситуації з коронавірусом у світі та у Європі стало зрозуміло, що порядок голосування потрібно змінювати.

Ще у березні у Польщі ухвалили законопроєкт, коли літнім виборцям дозволили голосувати поштою. Проте з погіршенням ситуації, коли через коронавірус у країні запровадили карантин, стало зрозуміло, що цього замало.

У Польщі вже близько 15 тисяч інфікованих і понад 700 смертей від вірусу.

Це менше, ніж в багатьох європейських країнах, але міністр охорони здоров'я Польщі каже, що піку ще не досягли.

"Право і справедливість" пропонувала для всіх виборців зробити голосування поштою, але польські і міжнародні спостерігачі, як і інші парламентські партії, ставили під сумнів прозорість такого процесу.

За такою схемою, як голосування поштою, кожен виборець разом з бюлетенем мав надіслати персональну заяву, що він хоче голосувати саме так.

Також через карантин кандидати відклали проведення своїх передвиборчих кампаній.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Анджей Дуда регулярно з'являвся на польському телебаченні, коли його опоненти свої кампанії відклали

Дискусії щодо дати проведення виборів тривали до останнього. Їх пропонували перенести на літо, відкласти до 2021 року або аж на 2022 рік.

За три дні до виборів партія "Право і справедливість" хотіла ухвалити закон про голосування поштою. Тоді вибори таки мали відбутися 10 травня.

Проте вона так і не домовилася про це зі своїм партнером по коаліції - об'єднанням "Порозуміння".

Таким чином вибори відклали.

Наразі нової дати проведення немає. Ймовірними називають літо 2020 року.

Що відбувається у Польщі?

Під час правління президента Анджея Дуди у Польщі ухвалили закони, які запровадили певні обмеження у сфері медіа та законодавства.

Так, у 2017 році парламент Польщі ухвалив закон, що наділяє депутатів і міністра юстиції правом призначати суддів без консультацій із представниками судової системи.

У Польщі пройшли акції протесту проти закону про ЗМІ, який дає уряду право безпосередньо призначати керівників громадських телерадіокомпаній.

Копирайт изображения Reuters Image caption Протест проти утисків демократії у Польщі, 2017 рік

Також у Польщі заборонили аборти. Їх дозволяють лише в окремих випадках і за медичними показаннями.

Опозиція у Польщі побоюється, що "Право і справедливість", яку підтримує Анджей Дуда, буде продовжувати діяльність у цьому напрямку.

Анджей Дуда був лідером передвиборчих опитувань. Проте його опоненти говорять про несправедливість - за умов коронавірусу проведення звичайної політичної кампанії для них є неможливим, у той час, як чинний президент постійно з'являється на державному телебаченні.

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