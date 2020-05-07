Кількість нових хворих на COVID-19 зростає два дні поспіль

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Кількість нових хворих на COVID-19 в Україні продовжує зростати два дні поспіль. Тим не менше, карантин планують послабити з 11 травня.

За минулу добу в Україні виявили 507 нових випадків COVID-19, перед цим було 487 нових хворих, а за два дні до цього - 366.

Загалом в Україні 13 691 хворих на COVID-19. 340 пацієнтів померли, 2396 одужали.

Такі дані повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Послаблення карантину

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Після 11 травня українська влада планує пом'якшити карантин, аби полегшити життя бізнесу, хоча й каже, що це - ризиковане послаблення.

Зокрема з 12 травня можна очікувати на:

відкриття парків, скверів, зон відпочинку

відкриття перукарень, салонів краси

роботу закладів харчування "на виніс", а також літніх майданчиків кафе й ресторанів

оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами.

Раніше в Україні дозволили діяльність продовольчих ринків. Але для цього вони мають виконувати певні умови. Зокрема, продавців та покупців будуть пускати на територію ринку лише за наявності маски та проходження температурного скринінгу.

Водночас частину обмежувальних заходів продовжили до 22 травня.

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