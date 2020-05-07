Відкривати метро найближчим часом не будуть - Шмигаль

  • 7 травня 2020
Метро Копирайт изображения Getty Images

Відновлення роботи метрополітену не може відбутися раніше 22 травня, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, ранній запуск роботи транспорту загрожує новим спалахом епідемії, ситуація з якою поки що не стабілізувалася.

Кількість нових хворих в Україні продовжує зростати два дні поспіль. За минулу добу виявили 507 нових випадків COVID-19, перед цим було 487 нових хворих, а за два дні до цього - 366.

Загалом в Україні 13 691 хворих на COVID-19. 340 пацієнтів померли, 2 396 одужали.

Позицію пана Шмигаля підтримав і президент Зеленський.

"Плановий помірний перехід до виходу з карантину - це правильно. Попри втому, не можна легковажно ставитися до епідемії. Транспорт - це прямий спосіб поширення небезпеки", - сказав Зеленський.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко раніше заявляв, що метро відкриють останнім з усіх видів транспорту. Він припускав, що це може статися наприкінці червня - на початку липня.

Денис Шмигаль також розповідав, що коли метро відкриватимуть, то не для всіх громадян одразу: cпершу метро запрацює для окремих категорій громадян і їздитиме з певними обмеженнями.

Карантин в Україні наразі діє до 22 травня. Водночас 11 числа чинності набудуть деякі послаблення. Зокрема можна очікувати на:

  • відкриття парків, скверів, зон відпочинку
  • відкриття перукарень, салонів краси
  • роботу закладів харчування "на виніс", а також літніх майданчиків кафе й ресторанів
  • оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами

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