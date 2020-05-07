Відкривати метро найближчим часом не будуть - Шмигаль
Відновлення роботи метрополітену не може відбутися раніше 22 травня, заявив прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, ранній запуск роботи транспорту загрожує новим спалахом епідемії, ситуація з якою поки що не стабілізувалася.
Кількість нових хворих в Україні продовжує зростати два дні поспіль. За минулу добу виявили 507 нових випадків COVID-19, перед цим було 487 нових хворих, а за два дні до цього - 366.
Загалом в Україні 13 691 хворих на COVID-19. 340 пацієнтів померли, 2 396 одужали.
Позицію пана Шмигаля підтримав і президент Зеленський.
"Плановий помірний перехід до виходу з карантину - це правильно. Попри втому, не можна легковажно ставитися до епідемії. Транспорт - це прямий спосіб поширення небезпеки", - сказав Зеленський.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко раніше заявляв, що метро відкриють останнім з усіх видів транспорту. Він припускав, що це може статися наприкінці червня - на початку липня.
Денис Шмигаль також розповідав, що коли метро відкриватимуть, то не для всіх громадян одразу: cпершу метро запрацює для окремих категорій громадян і їздитиме з певними обмеженнями.
Карантин в Україні наразі діє до 22 травня. Водночас 11 числа чинності набудуть деякі послаблення. Зокрема можна очікувати на:
- відкриття парків, скверів, зон відпочинку
- відкриття перукарень, салонів краси
- роботу закладів харчування "на виніс", а також літніх майданчиків кафе й ресторанів
- оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами
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