"Вийди, розбійник!", "на 100% мій Генеральний прокурор", "я не лох", "немає різниці" - рік президентства колишнього актора-коміка Володимира Зеленського запам'ятався низкою висловлювань, багато з яких стали справжніми мемами.

Ось найяскравіші його цитати в хронологічному порядку - так, як їх чула і "проживала" країна.

Про себе і всіх

"Кожен з нас - президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога, це наш спільний шанс, за який ми несемо відповідальність". Інавгураційна промова, 20 травня.

Копирайт изображения AFP

Про рейтинги і мир

"Я точно не боюсь приймати складні рішення, втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир". Інавгураційна промова, 20 травня.

Про Україну, ЄС та Росію

"Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі". 5 червня, зустріч з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Для порівняння - ось, що перед тим говорив попередній президент Петро Порошенко на першому з'їзді партії "Європейська Солідарність": "Україна в Європі - це смерть російського імперського проекту. Ба більше - потужний удар по російському авторитаризму, це шлях до демократичних змін в Росії, на всьому пострадянському просторі".

Про МВФ, дефолт і суди

"Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як президент я не впливатиму на суд чи банківську систему". 18 червня, візит до Німеччини.

До секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка

"Вийди отсюда, розбійник ти. Плохо чуєш мене? ... Англійською- еxit… Іди гуляй, Господи". 10 липня, офіційнепредставлення нового голови Київської ОДА.

По завершенні заходу через невимкнений мікрофон присутні почули і таке: "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта".

Про нового Генпрокурора

"Оскільки ми здобули абсолютну більшість у нашому парламенті, наступний Генеральний прокурор на 100% буде моєю людиною, моїм кандидатом, якого затвердить парламент, і який почне свою роботу у вересні". 25 липня, телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом, яку Білий дім оприлюднив у вересні.

Через місяць за поданням президента генеральним прокурором призначили Руслана Рябошапку. Менше ніж за рік по тому, у березні 2020-го, його відправили у відставку.

Про нову команду

"Зараз у мене і моєї команди є повний мандат на зміни. Ми уже маємо більшість у парламенті, скоро сформуємо професійний уряд та оберемо порядного генерального прокурора. Своїм шансом змінити країну ми обов'язково скористаємося". 8 серпня, візит до Туреччини.

Про Андрія Богдана і його поїзку в Сен-Тропе

Копирайт изображения UNIAN

"Він така, просто, нетерпляча людина... Він не може іноді, як то кажуть, угомонитись... Я йому подзвонив і сказав, що він неправий в цій ситуації, він не міг бути, як один з реальних, потужних людей у владі, і друга людина після мене зараз, коли ще немає уряду, він не має права на День Незалежності твоєї країни в Сен-Тропе гуляти. Я думаю, що він неправий. Чи порушував він закон - так, не порушував. Але я думаю, що не все законами міряється". 31 серпня, інтерв'ю до 100 днів президентства акторові Станіславу Боклану в авто.

Про перший обмін полоненими

"Все було в секреті, тому що ми знали, що не всі хочуть повернення... Мені здається, ми всі зробили перший крок... Далі ми будемо наближатися до часу повернення всіх наших полонених і продовжувати вже в Мінському процесі розведення військ двома етапами: Золоте, Петровське - спочатку, а потім розведення по всій території і вже припинення вогню повною мірою і припинення війни". 7 вересня, аеропорт "Бориспіль".

Про липневу розмову з президентом Трампом і розслідування щодо Байденів

Копирайт изображения AFP

"У нас була хороша розмова, нормальна. Я вважаю, що на мене ніхто не тиснув. У нас незалежна країна і незалежний генпрокурор, я не можу ні на кого тиснути". 25 вересня, зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про Петра Порошенка

"Помилка Порошенка тільки в одному - йому здається, що він може бути лідером іншого майдану... Єдине, що він забуває, що він уже не президент. Навіть не те, що він забуває, я боюсь, що він у це не вірить. На фізичному рівні є проблеми". 10 жовтня, пресмарафон у фуд-корті.

Про Коломойського, ПриватБанк і МВФ

Копирайт изображения President.gov.ua

"З Коломойським про ПриватБанк не говорили. А що я йому можу сказати? Він знає мою позицію, що з приводу ПриватБанку, вона державна позиція, я буду захищати Україну". 10 жовтня, пресмарафон у фуд-корті.

Добровольцям, невдоволеним розведенням військ на Донбасі

"Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав — зброю прибери. А ти мене не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводить мене на іншу тему". 26 жовтня, селище Зелоте.

Про Україну

"Без зайвої скромності скажу, що це - один із найцікавіших і найпривабливіших стартапів на планеті Земля, це - Україна. Так, 28 років тут імітували важливі реформи, будували тіньову, непрозору систему - ми це знаємо. У результаті Україна стала таким собі економічним "андердогом" (невдахою. - Ред.). Але нова українська влада занадто амбітна, щоб миритися з таким непривабливим статусом". 8 листопада, Київський міжнародний економічний форум.

Про бюджет на 2020 рік і монобільшість

"Ми прийняли його дуже швидко. Вперше за 28 років, не за кілька місяців, а за декілька днів підготувалися, і прийняли. Без різних "хотілок", без різних посад. Чому? Тому що дуже швидко ми можемо працювати у Верховній Раді, коли у нас є монобільшість". 25 листопада, відеоблог президента Зеленського.

Про переговори щодо Донбасу і Криму

Копирайт изображения AFP

"Якщо ми хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти. Якщо завтра нам повернуть нашу землю, тимчасово окупований Донбас, то я можу ще 10 разів потиснути руку. А якщо нам повернуть наш Крим - а його обов'язково колись повернуть - можна і 100 разів руку потиснути". 12 грудня, ефір на каналі 1+1.

Про новий 2020 рік

"У новому році нам треба бути єдиною країною щодня. Це має стати нашою національною ідеєю. Навчитися жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни... Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. Якщо ми бачимо майбутнє однаково, це повинно нас об'єднати". 31 грудня, новорічна промова.

Про збитий над Іраном 8 січня літак МАУ

"Я закликаю всіх міжнародних партнерів України, всю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного й остаточного розслідування всіх обставин цієї катастрофи. Це потрібно всім нам.Заради людини, яка повинна у цьому бурхливому світі почуватися безпечно - на землі, воді чи в повітрі". 11 січня, відеозвернення.

Про "няню" для іноземних інвесторів

"У вас буде менеджер - investment nanny(інвестиційня няня. - Ред.), який розмовляє п'ятьма мовами, і 24/7. Цей менеджер буде з вами працювати - будь-яке питання, будь-яка проблема вирішуватиметься в контакті з цим менеджером, і не буде жодної проблеми". 22 січня, промова під час Давоського економічного форума.

Про очі Путіна

"Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну". 11 лютого, інтерв'ю "Інтерфаксу".

Копирайт изображения AFP

Про прямий діалог з ОРДЛО

"Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій. Але не з тими, хто є невизнаним з точки зору міжнародного права, а отже, не може представляти місцеве населення України". 15 лютого, виступ на Мюнхенській безпековій конференції.

Про відставку уряду Гончарука і економіку

"Це перший уряд, в якому немає корупції, але не красти - замало. Це уряд нових облич, але облич - замало. Потрібні нові мізки та нові серця. Цей уряд знає, що робити, але знати - замало. Потрібно дуже багато працювати, потрібно робити.

Ми постійно чули про економічний стрибок, але є враження, що економіка брала розгін, спіткнулася, і ризикує проїхатися обличчям по землі". 4 березня, промова у Верховній Раді.

Копирайт изображения UNIAN

Про карантин

"Кожен має усвідомити - карантин - це не канікули. Сонячна погода, парки, пляжі, шашлики - все це почекає. Все це - ніщо у порівнянні з власним здоров'ям та життям. А тому, шановні громадяни, продовжуйте залишатися вдома і не виходьте на вулицю без зайвої потреби... Бажаю вам 36,6". 29 березня, відеозвернення.

Про найближчі завдання

"У мене, на жаль, і у прем'єр-міністра принтера, який друкує долари, вдома немає. Але ми теж багата країна. Наше багатство - люди, їх треба зберегти... Наша задача - не комфорт зараз, скажу відверто. Хліб, масло, молоко, крупи є, - виживемо. Пройдемо коронавірус - місяць, півтора - вирулимо". 17 квітня, ефір телеканалу "Україна".

Копирайт изображения AFP

Про мінський процес і обіцянки

"Я казав, що готовий чекати один рік. Якщо мінський процес не буде працювати, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові, але рік ще не пройшов... Ніхто ж країну не здав, нічого такого не підписали. Ніхто на колінах, як говорили, що на колінах я буду стояти, - нічого цього не зроблено". 22 квітня, відофільм до річниці обрання.

Про місцеві карантинні ініціативи

"Окремий "полум'яний" привіт особисто від президента, а також від Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України я хочу передати меру Черкас, який разом з міською радою загубили календар та збиралися пом'якшувати карантинні заходи раніше 11 травня. Це - спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки.

На майбутнє: це стосується всіх представників місцевої влади, які плутають слова "децентралізація" та "автономія". Не треба займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей". 1 травня, відеозвернення

Про медичну реформу

"З перших днів президентства я отримую абсолютно полярну інформацію. Одні запевняють, що реформа - панацея, інші - що це смерть". 4 травня, відеозвернення.

Про сміх

"Дорогий народе, протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхались. Я відчував так серцем, це була не тільки моя робота, це була моя місія.

Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали". Інавгураційна промова, 20 травня, 2019.

Про життя президента і владу

"Це нове життя. Я не жаліюсь, що воно складніше. Змінилось все, починаючи з ранку. Ранок - раніше, вечір - пізніше, день - довше... Влада - це можливість. У мене є можливість допомогти. У мене немає можливості заробити гроші, але мені це не потрібно. Мені 42, я хочу бути в історії". 11 лютого, інтерв'ю "Інтерфаксу".

ГрафікаОлесі Волкової. У колажі використані фото: Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images, Hennadii Minchenko/Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images, Pyotr Sivkov\TASS via Getty Images.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!