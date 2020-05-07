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Британський актор Енді Серкіс протягом 12 годин читатиме наживо роман "Гобіт", аби зібрати гроші на благодійність.

Виконавець ролі Голума планує прочитати роман Толкіна від початку до кінця, з перервою хіба що на туалет або невеликий перекус.

Отримані гроші він хоче розподілити між двома благодійними організаціями - NHS Charities Together, яка допомагає медичній системі Британії, та Best Beginnings, яка надає допомогу дітям.

Серкіс зіграв фентезійного персонажа у фільмах "Володар перснів" та "Гобіт".

"Багато з нас переживає нелегкі часи в ізоляції під час карантину", - пояснив він свою ініціативу.

"Хоча часи нелегкі, я хочу взяти вас в одну з найбільших фантастичних пригод, про яку колись писали, у 12-годинний крісломарафон по Середзем'ю, водночас збираючи гроші для двох чудових благодійних організацій, які зараз роблять надзвичайну роботу, щоб допомогти тим, хто найбільше цього потребує", - зазначив актор.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час "гобітафону" Енді Серкіс знову озвучить Голума

Британського актора нагородили кінопремією BAFTA за видатний внесок у кіно на початку цього року за його новаторську роботу у ролі Голума, а також за такі фільми, як "Кінг-Конг", де він виконував роль Кінг-Конга та кока Лампі, а також у фільмах про Планету мавп, де він виконував роль Цезара.

Читання "Гобіта" наживо відбуватиметься у п'ятницю 8 травня з 12:00 за київським часом. Про деталі трансляції можна буде дізнатися на сторінці "Гобітафону" на сайті Go Fund Me, де і відбувається збір пожертв.

Станом на 21:30 у четвер на цій сторінці зібрали вже 49 тисяч фунтів (60,5 тис. доларів) пожертв.

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