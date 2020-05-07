Зеленський призначив Саакашвілі до Ради реформ – випуск новин

  • 7 травня 2020

У випуску 7 травня:

  • Міхеіл Саакашвілі знову в українській владі: що він робитиме в Раді реформ.
  • Росія на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом у світі. Найбільше випадків - у Москві.
  • Скільки часу займає одужання від коронавірусу.
  • Zoom-весілля: Як пари одружуються на карантині.

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