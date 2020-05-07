Зеленський призначив Саакашвілі до Ради реформ – випуск новин
- 7 травня 2020
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У випуску 7 травня:
- Міхеіл Саакашвілі знову в українській владі: що він робитиме в Раді реформ.
- Росія на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом у світі. Найбільше випадків - у Москві.
- Скільки часу займає одужання від коронавірусу.
- Zoom-весілля: Як пари одружуються на карантині.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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