Німеччина заборонила "лікувати" неповнолітніх від гомосексуальності

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Німецький парламент ухвалив закон, що забороняє застосування так званої репаративної терапії до неповнолітніх.

Репаративною терапією називають сукупність методик, що спрямовані на зміну орієнтації людини на гетеросексуальну.

Згідно з ухваленим законом, за спроби "вилікувати" неповнолітніх від гомосексуальності порушникам може загрожувати до одного року в'язниці або штраф у розмірі 30 тисяч євро.

Причому покарання загрожує зокрема й батькам та опікунам, які можуть змушувати дітей пройти "лікування" шляхом обману, примусу й залякування.

Етичність та ефективність застосування репаративної терапії давно викликає чимало суперечок. Дослідники твердять, що такі процедури травмують психіку людини й можуть призвести до самогубства.

В рамках репаративної терапії нерідко практикується гіпноз і електрошок.

Експерти зазначають, що навіть саме вживання слова "терапія" у випадку з репаративною терапією є неправильним, адже вона не має під собою наукового обґрунтування.

Німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан заявив, що закон потрібен, зокрема, для того, щоб постраждалі мали чіткі підстави для захисту своїх прав у суді. За його словами, більшість людей, які проходять через репаративну терапію - це молоді люди, яких пройти "лікування" змушують інші.

Деякі політичні сили Німеччини вважають схвалений закон недостатнім і переконані, що заборона має стосуватися людей не лише до 18 років, а й старших віком.

За даними правозахисних організацій, в Німеччині репаративну терапію щороку проходять близько 1 тисячі людей.

У Швейцарії, а також деяких штатах США, Австралії і провінціях Канади ця практика повністю заборонена.

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