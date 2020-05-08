Усику й Ломаченку готові дати російське громадянство - ЗМІ

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Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив про готовність надати українським боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку російське громадянство.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ми такими спортсменами пишаємося. І готові надати їм громадянство, якщо це потрібно. Тільки б вони боксували й радували вболівальників в Україні, Росії та в усьому світі", - цитує Кремльова російське видання "Спорт-Експрес".

Ця заява пролунала як відповідь на скандал, який напередодні виник в Україні: Усик і Ломаченко знялися в документальному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", в якому розповідають про дружбу з російськими спортсменами та розмірковують про те, що "ми один народ".

За це спортсмени потрапили під шквал критики в Україні.

"Усик і Ломаченко - достойні люди, достойні спортсмени, які відстоюють свою позицію. Це не позиція України, що їх не люблять. Їх обох там люблять і обожнюють. Не тільки в Україні, а й у Росії та Білорусі — весь православний світ їх підтримує", - сказав Генеральний секретар Федерації боксу РФ.

Коментуючи внесення спортсменів у базу "Миротворець", Кремльов заявив, що до цієї бази вносять не зрадників України, а навпаки - "зрадники включають людей в цю вигадану базу".

"Готові надати Усику й Ломаченку російське громадянство, якщо ці десятки виродків будуть сіяти негатив навколо цих чудових спортсменів".

Скандальний фільм

Фільм "Здрастуй, брате! Христос воскрес" розповідає "про віру, дружбу, братів у Христі" українських і російських спортсменів, які "у нелегкі часи для канонічної православної церкви України" залишаються відданими Богу, вірі, вітчизні, йдеться в описі до фільму.

У стрічці Василь Ломаченко каже, що у нього є багато друзів, родичів і суперників в Росії.

"Я не можу просто перестати з ними спілкуватися, бо мені сказали, що це країна, яка воює з моєю країною. Це не вкладається у моїй голові. По суті ми є одним народом. Я з дитинства, коли ріс, для мене не було поняття Росія, Україна, Білорусь, що це інші люди, що це інша країна, що це кордони якісь. Я весь час думав, що ми - єдиний народ, що православні християни всі. Ми живемо всі на одній землі", - сказав спортсмен.

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У фільмі йдеться про роль віри у житті і про те, як спортсмени відвідували храми.

Олександр Усик розповів, що дружить з людьми з різних міст і країн і йому не так важливо, якої вони національності.

"Ми з хлопцями, які живуть у Москві, тренувалися, їли кашу з однієї миски, пили чай з однієї чашки, а зараз бачите, хтось ділить портфелі, а я маю ділити дружбу з цією людиною? Та я буду продовжувати з ним дружити. Мені все одно, що мене хейтять", - сказав спортсмен.

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