В Україні рекордна кількість смертей за добу та понад 500 нових хворих на коронавірус

Копирайт изображения Getty Images

Станом на ранок 8 травня в Україні лабораторно підтвердили 14 195 випадків коронавірусної інфекції.

За добу додалося 504 нові випадки, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я. Серед них - 44 дитини та 98 медиків. 230 пацієнтів довелося госпіталізувати.

Від учора 21 людина померла, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Більшість із них мала супутні захворювання.

Це рекордна кількість смертей за добу. Водночас одужали за добу рекордні 310 пацієнтів, додав він.

Загалом внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 361 людина. Як зазначають у відомстві, серед померлих переважають особи віком від 50 років.

При цьому одужали загалом 2 706 людей.

Найбільше хворих наразі - у Чернівецькій області (2 097), Києві (1 721) та Івано-Франківській області (1 078).

Тим часом у світі станом на ранок 8 травня виявили вже понад 3,8 мільйона випадків коронавірусу.

Лідирують за кількістю зафіксованих випадків США (понад 1,2 мільйона), Іспанія (221 тисяча) та Італія (215 тисяч).

Найбільше смертей зареєстрували у США (понад 75 тисяч померлих), Великій Британії (30 тисяч) та Італії (29 тисяч).

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!