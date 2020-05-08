Грузія відкликає посла з України. Все через Саакашвілі

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Через вчорашнє призначення Міхеіла Саакашвілі на посаду голови виконкому Ради реформ Грузія відкликає свого посла у Києві для консультацій.

Про це повідомляють грузинські та російські ЗМІ з посиланням на заяву міністра закордонних справ Грузії Давида Залкаліані.

"Це загальноприйнята практика в дипломатичних відносинах, яка вказує на виникнення певних проблем у двосторонніх відносинах, тому для визначення майбутніх кроків необхідна консультація з послом", - цитує слова міністра агентство "Інтерфакс".

При цьому, за даними грузинського видання Imedinews, попри проблеми, що виникли, "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства". "Але призначення особи, засудженої та розшукуваної грузинською судовою владою, викликає питання", - сказав очільник грузинського МЗС.

У посольстві Грузії в Україні заявили ВВС News Україна, що жодних коментарів з приводу цієї ситуації давати поки не можуть. Там кажуть, що тему наразі буде коментувати тільки департамент консульської служби МЗС Грузії в Тбілісі.

Відликання посла для консультацій не стало сюрпризом: такий крок грузинської сторони в разі призначення Саакашвілі прогнозували низка посадовців, які нагадували, що в Грузії щодо Саакашвілі є вирок суду, й ця країна могла сприйняти призначення як жест неповаги.

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