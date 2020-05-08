11 травня в Україні послаблюють карантин. Що дозволяють, а що ні

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Хоча карантин, згідно з рішенням уряду, діятиме в Україні щонайменше до 22 травня, низку обмежень знімуть вже з понеділка.

Попри те, що відчутного зниження захворюваності на Covid-19 в Україні не спостерігається, і МОЗ щодня фіксує приблизно ту ж саму кількість хворих, що й тиждень тому, влада все ж погодилася піти на певні послаблення.

Ризикованість цього кроку визнає міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Проте, за його словами, пом'якшення карантину є критично необхідним для відновлення економіки.

Зміни уряд анонсував ще на початку тижня, але постанову із повним переліком нововведень оприлюднив лише у четвер. Вони наберуть чинності саме 11 травня, а не 12-го, як припускали раніше.

Що дозволяють

З понеділка українцям дозволять відвідувати парки, сквери й зони відпочинку, а також дитячі та спортивні майданчики.

Роботу відновлять перукарні, салони краси, нотаріуси, музеї, заповідники, стоматологічні клініки, друкарні, точки продажу преси.

Заклади громадського харчування зможуть працюватимуть "на виніс". Приймати клієнтів дозволено лише за наявності там літнього майданчика і за умови, що столики розташовані один від одного на відстані щонайменше 1,5 метра.

За одним столом не можна сидіти більш як двом клієнтам - без урахування дітей до 14 років.

Копирайт изображения Unian Image caption ТРЦ запрацюють. Але з обмеженнями

Окрім того, з 11 травня роботу відновлять заклади, що продають непродовольчі товари - це зокрема і торгово-розважальні центри, але так само з обмеженнями. Магазини працюватимуть, фудкорти та ігрові зони - ні.

При цьому в кожному окремому магазині дозолено перебувати не більш як одному відвідувачу на 10 квадратних метрів. Як відвідувачі, так і працівники ТРЦ повинні мати на собі засоби захисту.

Також в Україні поновиться кіновиробництво, репетиції у театрах та інших художніх колективах (за умови, що в приміщенні перебувають не більш як 50 осіб), тренування та збори спортивних команд.

Що досі заборонено

Сходити в кіно, так само як в театр чи на концерт, найближчим часом не вийде. Усі масові заходи й надалі лишаються під забороною. Те саме стосується спортивних залів та фітнес-центрів.

Не запрацюють і університети, школи та дитсадки.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Поціновувачам походів у кіно доведеться потерпіти

Під забороною й надалі лишаються регулярні пасажирські авіа та залізничні перевезення, рух міського, приміського, міжобласного транспорту.

Від громадян досі вимагають пересуватися вулицею в засобах захисту і групами до двох людей. При собі й надалі варто мати документи.

Коли запрацює громадський транспорт?

Невідомо, але точно не раніше 22 травня. Влада побоюється, що ранній запуск роботи транспорту загрожує новим спалахом епідемії, ситуація з якою поки що не стабілізувалася.

Зі слів різних посадовців ми знаємо, що метро, приміром, запускатимуть в останню чергу - після усіх інших видів транспорту.

Копирайт изображения Unian Image caption На швидке відновлення роботи метро розраховувати не варто

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко припускав, що це може статися наприкінці червня - на початку липня.

Та навіть коли це відбудеться, скористатися метро все одно зможуть не всі, розповідав прем'єр-міністр Денис Шмигаль: cпершу воно працюватиме лише для окремих категорій громадян і їздитиме з обмеженнями.

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