Що гальмує одужанння від COVID-19

У світі від коронавірусної хвороби одужали понад 1 млн 200 тисяч людей. Але вже помічено, що деяким хворим вдається повернутися до нормального життя за тижні, в інших процес виходу з хвороби може тривати довгі місяці.

Швидкість одужання залежить від багатьох факторів. Зловживання алкоголем, паління, певна їжа можуть стати причиною ускладнень.

Більше порад та інформації ви знайдете на цьому відео.

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