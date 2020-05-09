9 травня: Зеленський дискутує з Путіним, а Лукашенко виправдовується за парад

Копирайт изображения Kremlin.ru / Офіс президента України / Getty

9 травня Володимир Зеленський нагадав, що перемога у Великій вітчизняній війні не могла відбутися без українців, Володимир Путін вперше за багато днів з'явився на публіці, а Олександр Лукашенко виправдовувався за парад під час епідемії.

А напередодні, 8 травня, меморіальні заходи пройшли у країнах Західної Європи.

Через коронавірус 75-річчя перемоги у Другій світовій війні проходить в Європі без парадів, урочистостей та вуличних гулянь. Майже всюди святкування обмежилися церемоніями за участю лідерів держав і телевізійними зверненнями.

Заочна дискусія з Путіним

Копирайт изображения Офіс президента України Image caption Зеленський наголосив, що ніхто не може приватизувати перемогу собі

Президент України Володимир Зеленський 9 травня побував на Закарпатті, де поклав квіти на "Пагорбі Слави".

"На Закарпатті завершилося вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, - головне не гучність, а щирість. І наша перемога - в кожного в серці", - сказав глава держави.

Пізніше він звернувся до українців з нагоди "9 Травня - Дня перемоги над нацизмом".

"Пам'ятаючи всі жахи того періоду, ми не робимо з війни культу. І цей важливий день - не рекламна кампанія, не змагання гасел, не помпезний конкурс танців на кістках", - наголосив Володимир Зеленський.

Він також нагадав, що проти нацистів воювало більше семи мільйонів українців.

Та заочно подискутував з президентом Росії Володимиром Путіним, який колись заявив про те, що Радянський Союз міг би перемогти Гітлера і без українців.

"Без сумніву, людський подвиг не має паспорта. Але внесок українців у перемогу над нацизмом - величезний. І сьогодні ніхто не може приватизувати перемогу. Говорити, що вона могла статися й без українців. Ми не повинні цього забувати, соромитися та дарувати комусь подвиги своїх українських героїв", - відзначив Володимир Зеленський.

Копирайт изображения Офіс презижента України Image caption Зеленський здійсний тур Україною - з Луганщини на Закарпаття

Глава держави перерахував кілька імен українців, які відзначилися під час Другої світової війни - як у радянській армії, так і армії США.

І нагадав про нинішню війну на Донбасі: "75 років тому ми здобули перемогу над нацизмом. Знадобилося ще 46 років, щоб ми здобули незалежну Українську державу. І сьогодні вже шостий рік поспіль ми її захищаємо".

У ці дні президент побував у найсхіднішому та найзахіднішому регіонах України.

Напередодні, у День пам'яті та примирення, він відвідав Луганщину, де у селищі Мілове також ушанував пам'ять загиблих у Другій світові.

В Офісі президента оголосили про проєкт меморіальних символів - чотири дзвони в різних регіонах.

На Луганщині мають встановити Дзвін Пам'яті, а на Закарпатті - Дзвін Перемоги.

Ще два меморіали у проєкті мають бути на тимчасово непідконтрольних територіях.

"Ми віримо і зробимо все, щоб обов'язково настав день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін Миру в Донецьку та Дзвін Єдності - у Сімферополі", - пояснив Володимир Зеленський.

Перша поява Путіна

Копирайт изображения Kremlin.ru

На честь 9 травня президент Росії Володимир Путін перервав свою найдовшу відсутність на публіці, яка тривала не менше 32 днів (а перед широкою публікою - 43 дні).

У Москві він на самоті поклав квіти до могили Невідомого солдата (раніше він робив це з іншими високопосадовцями) і також виступив зі зверненням.

Володимир Путін вкотре згадав про "визволення Європи" радянськими солдатами.

"Вони зробили для батьківщини стільки, що це ніяк не виміряти, нічим не оплатити, вони врятували батьківщину, життя майбутніх поколінь, звільнили Європу, захистили світ, відновили міста і села, домоглися грандіозних звершень. Ми віддаємо данину нескінченного визнання великому, жертовному подвигу радянського народу", - перерахував Путін.

Копирайт изображения Russia TV Image caption Традиційно вв ці дні Путін - з георгіївською стрічкою

Далі російські телеканали повернулися до трансляції з Червоної площі і показали авіапарад: в ньому взяли участь 75 літаків і вертольотів. Парад тривав рівно п'ять хвилин.

Президент Росії не згадав про те, чому довелося скасувати цьогорічний парад на Червоній площі, який проходив щороку з 1995 року.

Втім, він пообіцяв, що урочистості ще будуть.

Росія, як і інші країни, потерпає від коронавірусу - кількість хворих там вже майже досягала 200 тис., половина інфікованих - у Москві.

Парад у Мінську: не могли не провести

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лукашенко вирішив не відмовлятися від параду навіть під час епідемії

Натомість великий парад до 9 травня пройшов у столиці Білорусі.

Білоруський президент Олександр Лукашенко зауважив, що в цьому році військовий парад у Мінську став єдиним на пострадянському просторі, але він пройшов "на честь всіх радянських воїнів".

Лукашенка критикували за те, що він вирішив все ж провести великий парад в умовах епідемії коронавірусу.

На параді він відповів критикам: "Не поспішайте робити висновки, а тим більше засуджувати нас, спадкоємців перемоги, білорусів. Ми просто не могли інакше, у нас не було іншого вибору. А якщо і був би - ми б вчинили так само!"

У параді взяли участь більше 3 тисяч людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Білорусі вже більше 20 тис. хворих на COVID-19

Водночас у деяких білоруських містах, наприклад у Бобруйську, опозиція намагалася провести "антипаради".

Загалом у Білорусі вже більше 20 тис. заражених коронавірусом.

Свято у затінку пандемії

Копирайт изображения PA Media Image caption Борис Джонсон майже місяць відновлювався від наслідків коронавірусу

У Британії пілотажна група королівських ВПС "Червоні стріли" пролетіла над Лондоном. Королівські ВПС пролетіли також над Кардіффом, Единбургом і Белфастом.

Принц Уельський Чарльз і герцогиня Корнуольська взяли участь у хвилині мовчання в пам'ять про ветеранів Другої світової війни.

Копирайт изображения PA Media Image caption Проліт пілотажної групи "Червоні стріли" над Букінгемським палацом

Напередодні прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон запалив свічку біля могили невідомого солдата у Вестмінстерському абатстві.

"Ми не можемо провести паради та вуличні свята, як раніше, але усі ми, народжені після 1945 року, чітко усвідомлюємо, що найдорожчим ми зобов'язані поколінню, що перемогло у Другій світовій війні", - сказав прем'єр у зверненні до британців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр-міністр Вінстон Черчилль та королівська родина на балконі Букінгемського палацу 8 травня 1945 року

О 21:00 за Лондоном в ефірі ВВС показали звернення королеви Єлизавети II до нації - саме в цей час її батько король Георг VI звернувся до нації по радіо 75 років тому.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр та канцлерка Ангела Меркель поклали вінки до меморіалу пам'яті жертв війни в центрі Берліна, а потім вшанували жертв хвилиною мовчання.

Копирайт изображения AFP

Захід відбувся у закритому режимі та транслювався у прямому ефірі німецькими телеканалами.

Традиційна церемонія з нагоди перемоги у Другій світовій війні пройшла також у Парижі - зазвичай в ній беруть участь тисячі людей, проте цього разу число учасників було обмежене.

Президент Франції Еммануель Макрон поклав вінок до пам'ятника генералу Шарлю де Голлю на Єлисейських полях, після чого проїхав по Єлисейських полях до Тріумфальної арки.

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Зазвичай цієї миті президента Франції вітають тисячі людей, проте цього року вулиці Парижа були порожні.

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