На станції "Академік Вернадський" загинув учасник експедиції. Вперше в українській історії

Копирайт изображения НАНЦ

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" загинув один з учасників 25-ї експедиції — кухар Василь Омелянович.

Це перша смерть там за час українських досліджень.

Обставини смерті з'ясовують, однак попередня причина - самогубство, повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

"Усі ми знали Василя як дуже спокійну, виважену та добру людину, справжнього професіонала. Це була вже п'ята його експедиція на станцію "Академік Вернадський", - повідомив керівник НАНЦ Євген Дикий.

"На жаль, всі ми живі люди, і ніхто наперед не знає, що для кого стане останньою краплею чи "соломинкою, яка зламала спину". Вирішуватиметься питання доставки тіла в Україну", - додав він.

У коментарі BBC News Україна Євген Дикий розповів, що решта 10 учасників експедиції відучора готують по черзі.

НАНЦ з'ясовує, чи є шанси доправити до станції іншого кухаря - можливо, з іноземним криголамом, який проходитиме біля острова Галіндез.

Утім, з огляду на глобальний карантин, це може бути проблематично - сама 25-а експедиція добиралася до станції більше місяця.

Це перша смерть на станції "Академік Вернадський" за весь український період.

За час британських експедицій там було п'ять смертей.

Що відомо про загиблого?

Копирайт изображения НАНЦ Image caption 25-а українська антарктична експедиція через карантин добиралася до станції більше місяця

Василю Омеляновичу було 35 років.

Він жив у місті Малин Житомирської області.

Зі своєї першої зимівки (2011 рік, 16-та українська експедиція) ще три рази повертався до Антарктиди (учасник 18-ї, 20-ї та 23-ї УАЕ).

П'ята зимівка стала для нього останньою.

"В останньому дописі у Фейсбуці він закликав шанувати та поважати людей і домівки, де на нас чекають", - повідомляють у НАНЦ.

"Надзвичайно скромна людина, спеціаліст своєї справи, надійний товариш і романтик - таким ми будемо пам'ятати Василя. Світла тобі пам'ять, Василю! Глибокі співчуття родині та друзям…" -додають в Національному антарктичному центрі.

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