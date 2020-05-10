У світі понад 4 млн випадків коронавірусу. Південна Корея каже про другу хвилю

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У світі зареєстрували понад чотири мільйони випадків коронавірусу. Такі дані наводить університет Джона Гопкінса.

Загальна кількість загиблих людей вже перевищила 277 тисяч.

Найбільш ураженою країною залишаються США - на неї припадає понад чверть усіх підтверджених випадків і третина смертей.

Експерти запевняють, що справжня кількість інфікованих може бути набагато вищою, оскільки в багатьох країнах дуже низькі показники тестування.

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У деяких країнах, зокрема в Іспанії, щоденна кількість смертей від коронавірусу продовжує зменшуватися. Водночас існують побоювання, що послаблення карантинних обмежень може призвести до "другої хвилі" інфекції.

Новий спалах у Кореї

Зокрема, такі перестороги лунають з Південної Кореї, де після нещодавнього послаблення карантину знову ввели обмеження - після того, як у столиці Кореї Сеулі почали реєструвати нових хворих.

Країна повідомила про 34 нові випадки Covid-19 у неділю - це найбільший щоденний приріст хворих за місяць. Загальна кількість інфікованих склала 10 874.

Південній Кореї вдалося швидко взяти під контроль початковий спалах хвороби, і вона стала прикладом успішної стратегії стримування епідемії.

Але в суботу, лише за кілька днів після послаблення обмежень, мер Сеула наказав закрити усі бари та клуби міста через побоювання нового "вибуху інфекції".

Новий спалах пов'язують з 29-річним чоловіком, який минулими вихідними відвідав кілька барів та клубів у популярному сеульському районі Ітевон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Район Ітевон - центр нічного життя Сеула

Наразі органи охорони здоров'я намагаються відстежити та протестувати близько 1510 людей, які відвідували ті ж місця, що й цей чоловік.

У неділю президент Мун Чже Ін заявив, що новий спалах інфекції став підтвердженням того, що навіть на етапі стабілізації подібні ситуації можуть виникнути знову в будь-який час, і попередив про другу хвилю інфекції наприкінці цього року.

Він Мун заявив, що країна не повинна послаблювати свій захист від вірусу.

"Це ще не кінець", - сказав він.

Послаблення карантину

Тим часом низка європейських країн продовжує поступово послаблювати карантинні обмеження.

Цього тижня в Італії, яка нещодавно була епіцентром пандемії, дозволили займатися спортом на свіжому повітрі та відвідувати членів родини у своєму регіоні.

У Франції зафіксували найменшу щоденну кількість смертей від коронавірусу протягом понад місяця - за останню добу там померло 80 людей.

Влада країни готується поступово знімати обмеження з понеділка - так само, як і уряд сусідньої Іспанії.

Послаблюють карантин і в Україні. Хоча він, згідно з рішенням уряду, триватиме щонайменше до 22 травня, низку обмежень знімуть вже з понеділка.

Зокрема дозволять відвідувати парки, зони відпочинку та спортивні майданчики, відкриють перукарні та літні майданчики кафе.

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