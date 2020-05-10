Виїзд українців за кордон. Чи існують обмеження?

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Довкола питання виїзду українців за кордон виник черговий скандал.

Нещодавно посольство Великої Британії в Україні повідомило, що лише українці, які мають право на проживання в інших країнах, можуть виїхати з України. Про таке бажання виїхати треба інформувати МЗС.

Це спричинило хвилю обурення у соцмережах і заяви, що Україна повертається у радянські часи, коли виїзд за кордон контролювали державні органи.

У МЗС у коментарі ВВС News Україна розповіли, що обмежень на виїзд українців за кордон немає.

Хто може поїхати?

Українці, які мають право на проживання у Британії, і які хочуть виїхати з України, повинні повідомити про своє бажання британське посольство і надати інформацію про себе та заплановану подорож.

Далі дипломати формують список бажаючих виїхати і надсилають його до МЗС України.

Про це йдеться у повідомленні посольства Великої Британії в Україні, який оприлюднили у Facebook ще 7 травня.

Згодом у коментарях на численні питання користувачів, чи можуть вони виїхати, якщо у них є британська віза, посольство відповіло так: "Українська влада проінформувала нас, що лише громадяни України з правом на постійне проживання у інших державах можуть виїхати з України".

За даними британського посольства, ті українці, які мають такі документи, повинні надати інформацію про себе, щоб її передали до МЗС України.

Британське посольство пообіцяло сприяти організації таких подорожей. Для цього українцям радять надіслати до посольства детальну інформацію про заплановану подорож не пізніше, ніж за 72 години до дати виїзду.

Британські дипломати кажуть, що українцям, які мають будь-які британські візи, вони не зможуть допомогти виїхати за кордон.

"Це повернення до СРСР", - скаржаться користувачі Facebook під постом посольства.

Що кажуть у МЗС?

Разом з тим у МЗС України кажуть, що жодних обмежень на виїзд українців за кордон немає і ніяких дозволів українцям не треба.

"Чинним законодавством не встановлено жодних додаткових обмежень щодо виїзду громадян України за кордон", - повідомили у МЗС у відповідь на запит ВВС News Україна.

Дипломати пояснили, що в умовах протидії коронавірусу уряд закрив деякі пункти пропуску через державний кордон, зокрема, для повітряного сполучення. Тому, у цьому контексті "МЗС інформувало іноземні дипломатичні представництва в Україні щодо тих пунктів пропуску через державний кордон, які тимчасово не працюють".

"Іншої інформації про обмеження виїзду за кордон чи необхідності отримання від Міністерства закордонних справ України дозволів на виїзд громадян України, зокрема, тих, які мають посвідки на постійне проживання за кордоном, МЗС не давало", - йдеться у повідомленні.

"Рабства немає"

Через пандемію коронавірусу Україна і багато країн світу закрили свої кордони на в'їзд для іноземних громадян.

Нещодавно прем'єр-міністра України Денис Шмигаль заявив, що через пандемію сотні тисяч людей повернулись до України, і було б корисним залишити їх працювати в Україні.

Також він говорив, що українців на заробітки за кордон будуть відпускати лише за певних умов і під контролем влади.

Це призвело до обурення у соцмережах і до заяв, що до України повертається кріпацтво.

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Вже декілька країн, зокрема Німеччина, Італія, Фінляндія та Польща надіслали заявки на чартерні рейси для українських робітників.

Але такі рейси українська влада дозволяє не всім і не відразу.

На минулому тижні українські заробітчани дев'ять годин чекали в аеропорті дозволу на виліт до Великої Британії. Виліт дозволили лише після того, як почався гучний скандал. Після цього випадку прем'єр був змушений зустрітися з послами США та ЄС.

Тим часом, у прикордонній службі пояснили ВВС News Україна, що жодного розпорядження про обмеження виїзду українців за межі України немає.

Громадяни можуть виїздити через відкриті 19 пунктів пропуску на сухопутному кордоні.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що "рабства в Україні немає" й українці можуть працювати за кордоном попри карантин, але за певних умов.

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