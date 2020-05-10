У Франківську помер головлікар. У нього був коронавірус

Копирайт изображения unian

10 травня помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

За минулу добу в Україні коронавірусом інфікувалися 110 медичних працівників. Нещодавно українських медиків, які борються з коронавірусом, прирівняли до військових, які воюють на Донбасі.

У разі смерті їхнім родинам мають виплатити близько 1,5 млн гривень.

"Сьогодні відійшов у вічність головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк. Приношу свої щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!", - написав мер у Facebook.

При цьому він не повідомив причини смерті. Але 4 травня пан Марцінків розповідав, що керівник франківської станції швидкої перебуває у лікарні у важкому стані з коронавірусом.

Керівник профспілки станції швидкої допомоги Богдан Венник розповів, що Ігорю Ковалюку було 58 років і він "турбувався про інших більше ніж про себе".

За минулу добу в Україні коронавірусом інфікувалися 110 медичних працівників. Всього кожен п'ятий з 15 тисяч інфікованих в країні - це медичний працівник.

У ВООЗ вважають тривожним рівень у 10%, а показники в Україні перевищують цей рівень більш ніж удвічі.

Медики у всіх регіонах України скаржаться на нестачу масок, захисних костюмів, рукавичок.

Відомо, що протягом перших місяців пандемії захист лікарям закуповували благодійники, волонтери і місцеві громади.

Довкола закупівлі захисту для медиків за державний кошт сталося кілька гучних скандалів. На початку квітня МОЗ закупило костюми для українських медиків майже у двічі дорожче, ніж це роблять зазвичай міжнародні організації. Витратили на це десятки мільйонів гривень, але костюми досі не поставили до України.

Верховна Рада нещодавно ухвалила закон 3376-1, яким застрахувала медиків у разі смерті від коронавірусу. Медпрацівників прирівняли до військових.

У разі смерті медпрацівника, який працює в умовах підвищеного ризику зараження, його родина може розраховувати на суму в 750-кратний прожитковий мінімум. Це приблизно 1,5 млн гривень.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!