У Франківську помер головлікар. У нього був коронавірус
10 травня помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
За минулу добу в Україні коронавірусом інфікувалися 110 медичних працівників. Нещодавно українських медиків, які борються з коронавірусом, прирівняли до військових, які воюють на Донбасі.
У разі смерті їхнім родинам мають виплатити близько 1,5 млн гривень.
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"Сьогодні відійшов у вічність головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк. Приношу свої щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!", - написав мер у Facebook.
При цьому він не повідомив причини смерті. Але 4 травня пан Марцінків розповідав, що керівник франківської станції швидкої перебуває у лікарні у важкому стані з коронавірусом.
Керівник профспілки станції швидкої допомоги Богдан Венник розповів, що Ігорю Ковалюку було 58 років і він "турбувався про інших більше ніж про себе".
За минулу добу в Україні коронавірусом інфікувалися 110 медичних працівників. Всього кожен п'ятий з 15 тисяч інфікованих в країні - це медичний працівник.
У ВООЗ вважають тривожним рівень у 10%, а показники в Україні перевищують цей рівень більш ніж удвічі.
Медики у всіх регіонах України скаржаться на нестачу масок, захисних костюмів, рукавичок.
Відомо, що протягом перших місяців пандемії захист лікарям закуповували благодійники, волонтери і місцеві громади.
Довкола закупівлі захисту для медиків за державний кошт сталося кілька гучних скандалів. На початку квітня МОЗ закупило костюми для українських медиків майже у двічі дорожче, ніж це роблять зазвичай міжнародні організації. Витратили на це десятки мільйонів гривень, але костюми досі не поставили до України.
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Верховна Рада нещодавно ухвалила закон 3376-1, яким застрахувала медиків у разі смерті від коронавірусу. Медпрацівників прирівняли до військових.
У разі смерті медпрацівника, який працює в умовах підвищеного ризику зараження, його родина може розраховувати на суму в 750-кратний прожитковий мінімум. Це приблизно 1,5 млн гривень.
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