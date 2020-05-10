Не торкатися меню, офіціанта і мити стільці: як відкриють кафе і перукарні

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У салонах краси більше не буде журналів, у ресторанах - паперових меню. За столиками лише по двоє. А в перукарнях мають дезінфікувати всі поверхні, до яких торкався клієнт.

Напередодні послаблення карантину в Україні головний санітарний лікар Віктор Ляшко оприлюднив рекомендації, як в нових умовах мають працювати салони краси і ресторани.

Пан Ляшко закликав знайти баланс між збереженням здоров'я людей і поступовим запуском економіки.

По двоє у ресторан

Щодня перед початком зміни всім працівникам мають міряти температуру. Якщо у когось вона вища за 37,2 градуса або є ознаки респіраторних захворювань - відправляють додому.

Працювати кафе і ресторани будуть виключно на виніс або на відкритих майданчиках, терасах просто неба. При цьому між сусідніми столиками має бути відстань не менше 1,5 метра. За одним столом можуть сидіти не більше вдвох (без урахування дітей до 14 років).

Місця сидіння у кафе мають замінити на ті, які можна дезінфікувати.

Їсти всередині - заборонено. Заходити до ресторану можна лише, щоб пройти до вбиральні. А якщо там раптом черга, то чекати на вулиці, а не в приміщенні.

У ресторанах мають бути засоби для дезінфекції.

Замовляти їжу можна дистанційно (по телефону, через інтернет), через спеціально облаштоване вікно або двері закладу, а також у офіціанта на літньому майданчику.

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Видавати паперові меню клієнтам не можна. Ознайомлюватися з переліком страв можна лише безконтактно. Наприклад, такі меню можуть розмістити при вході або поставити стаціонарно на столах. Але вироблені вони мають бути з таких матеріалів, щоб їх можна було дезінфікувати.

На виніс їжа має подаватися лише у закритій тарі. На літніх терасах можуть подавати страви у багаторазовому посуді, але мити його мають у посудомийній машині при високих температурах.

Офіціанти повинні носити маску або респіратор, окуляри або захисний екран та рукавички.

У ресторанах мають регулярно проводити дезінфекцію і вологе прибирання.

1 людина на 5 метрів

У салонах краси також мають міряти температуру всім працівникам. Прийом здійснюють виключно за попереднім записом і з інтервалом, щоб клієнти між собою не контактували. Також між візитами клієнтів мають робити прибирання.

Чекати у приміщенні перукарень заборонено.

На вході всі клієнти мають обробляти руки. Всередині може перебувати лише певна кількість людей з розрахунку 1 людина на 5 квадратних метрів. Між місцями обслуговування має бути відстань не менше, ніж 1,5 метри.

У салонах краси більше не буде журналів і брошур.

Працівники мають носити маску або респіратор, рукавчики і регулярно мити руки.

Після кожного клієнта мають дезінфікувати всі поверхні, до яких він торкався і стерилізувати весь інструмент.

І в ресторанах і в салонах краси заборонено працювати людям з груп ризику - старші 60-ти років, люди з хронічними хворобами.

Що запрацює?

Хоча карантин, згідно з рішенням уряду, діятиме в Україні щонайменше до 22 травня, низку обмежень знімуть вже з понеділка, 11 травня.

Так, українцям дозволять відвідувати парки, сквери й зони відпочинку, а також дитячі та спортивні майданчики.

Роботу відновлять перукарні, салони краси, нотаріуси, музеї, заповідники, стоматологічні клініки, друкарні, точки продажу преси.

Це відбудеться попри те, що відчутного зниження захворюваності на Covid-19 в Україні не спостерігається. 10 травня МОЗ оприлюднив дані про найбільшу кількість хворих за останній тиждень.

За минулу добу додалося 522 нових випадки.

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