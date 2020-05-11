Кількість нових хворих за добу в Україні суттєво зменшилася

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Станом на ранок 11 травня в Україні лабораторно підтвердили 15 648 випадків коронавірусної інфекції, з них 1 083 - діти, 3 026 - медичні працівники. Такі дані повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

За добу зафіксували 416 нових випадків - на понад 100 менше, ніж учора.

Від початку епідемії в Україні зробили 181 552 ПЛР-тести на коронавірус.

Найбільше хворих - у Чернівецькій області (2 324), Києві (1 871) та Івано-Франківській області (1 126).

Загалом за час спалаху від ускладнень, викликаних хворобою, померли 408 людей. Водночас одужали вже 3 288 пацієнтів, зокрема 824 медика.

Серед померлих переважають люди віком від 50-ти років (86%). Переважна більшість із них мали супутні хвороби - серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, печінки, легень, неврологічні хвороби та ожиріння.

Хоча карантин, згідно з рішенням уряду, триватиме в Україні щонайменше до 22 травня, низку обмежень зняли вже з понеділка.

Зокрема, тепер можна відвідувати парки, зони відпочинку та спортивні майданчики, перукарні та літні майданчики кафе.

Ризикованість цього кроку визнає міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Проте, за його словами, пом'якшення карантину є критично необхідним для відновлення економіки.

Втім, в уряді запевняють, що послаблення карантину не означає його повного скасування - частина обмежувальних заходів будуть діяти щонайменше до 22 травня.

Далі, каже влада, спостерігатимуть за тим, як розвиватиметься ситуація, і діятимуть відповідно.

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