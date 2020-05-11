Коронавірус, пневмонія, сепсис та інсульт: дивовижна історія одужання

Копирайт изображения Kaitlyn Taylor

31-річний чоловік, який пережив коронавірус, пневмонію, сепсис, серцеву недостатність та подвійний інсульт, стане об'єктом наукового дослідження.

Омар Тейлор провів шість тижнів у лікарні в Ессексі, поки боровся із хворобами.

Його дружині Кейтлін, яка навчається на медсестру, казали готуватися до найгіршого.

Але минулої неділі його виписали із лікарні, що Кейтлін назвала справжнім дивом.

"Нас переповнює радість від того, що Омар вдома. Я вже навіть не думала, що це станеться", - розповідає жінка.

Копирайт изображения Kaitlyn Taylor Image caption Кейтлін каже, що одужання її чоловіка стало справжнім дивом

Перед випискою лікар попросив його згоду на проведення дослідження історії хвороби пана Тейлора від початку до кінця, щоб вони могли зрозуміти, що з ним трапилося, і використати це у подальших протоколах лікування інших пацієнтів.

"Це неймовірна новина, і ми так пишаємось, що він допомагає іншим пацієнтам", - каже пані Тейлор.

Її чоловік, який є регіональним директором організації Care UK, провів 20 днів на апараті ШВЛ у відділенні інтенсивної терапії, перш ніж йому перестали давати седативні препарати та перевели до інсультного відділення.

Коли пан Тейлор повернувся з лікарні додому у селище Ровгедж, усі сусіди вийшли на вулицю, щоб привітати його з одужанням.

Копирайт изображения Kaitlyn Taylor Image caption Батько повернувся додому до дружини та двох дітей

"Я думала, що він буде в інвалідному візку, і я була вражена, коли він вийшов з-за рогу. Це було найкраще відчуття у моєму житті", - зізналася пані Тейлор.

За її словами, її чоловік дуже добре почувається вдома, де він щодня має фізіопроцедури та заняття з логопедом.

"Він досі не може говорити, і нам важко зрозуміти одне одного, але це просто потребує часу", - сказала вона.

Пані Тейлор подякувала медикам, які лікували її чоловіка, та друзям, які створили сторінку збору коштів для підтримки сім'ї, де вже зібрали понад 17 000 фунтів стерлінгів.

Копирайт изображения Kaitlyn Taylor

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!